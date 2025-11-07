Menu
ENTRETENIMENTO
Luisa Mell pinta o corpo em protesto e critica cardápio na COP30: "Seja vegano”

Ativista das causas animais está em Belém para acompanhar a COP30

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

07/11/2025 - 12:37 h | Atualizada em 07/11/2025 - 13:23
Ativista Luisa Mell durante protesto
Ativista Luisa Mell durante protesto

A apresentadora e ativista da causa animal Luisa Mell voltou a causar polêmica nas redes sociais na quinta-feira, 6, em meio à expectativa de início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) que acontece em Belém, no Pará.

Com o corpo todo pintado imitando o planeta Terra, Luisa deitou em um prato cenográfico, com um garfo espetado sobre o corpo e uma floresta em chamas ao fundo. A ação foi feita parceria com a organização internacional PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) para criticar o cardápio do evento, que, segundo a ativista, conta com apenas 40% de opções vegetarianas ou veganas.

Leia Também:

Em protesto, Luisa Mell se despe e acusa marca de maus-tratos
Luisa Mell critica Juliette por adoção de cães de raça
Famosas pedem justiça após cavalo ter patas mutiladas com facão

“O intuito da ação é protestar contra a cúpula da COP30, porque apesar de todo mundo já saber que a principal razão da destruição da Amazônia é a pecuária para plantar soja e milho, para alimentar animais de produção ou para virar pasto, apenas 40% da alimentação servida na COP é vegetariana ou vegana. Mais de 60% tem carnes e leites, que a gente sabe que é a causa, principalmente no Brasil, da emissão de metano e CO2, causando a destruição dos nossos biomas”, disse Luisa.

“A própria ONU já disse que é impossível a gente reverteu aquecimento global sem uma transição da alimentação, então por que na própria COP a gente não tem uma alimentação vegana?”, questionou.

“Infelizmente, a gente sabe que o agronegócio manda no nosso país. Mas e o nosso futuro? Vocês sabem que eu tenho um filho de 10 anos, estou aqui por ele. Vocês sabem que nunca tirei a roupa assim, mas para chamar a atenção, para aparecer a causa e ver se o mundo acorda. A gente tem pouco tempo para a mudança”, pontuou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PETA (@peta)

Tags:

belém COP30 Luisa Mell

