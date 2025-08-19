Menu
REVOLTANTE!

Famosas pedem justiça após cavalo ter patas mutiladas com facão

Caso ganhou repercussão nas redes sociais e revoltou as famosas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/08/2025 - 11:02 h
Famosos como a cantora Ana Castela, a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira pediram justiça após um cavalo ter as patas mutiladas com um facão e morrer em Bananal, no interior de São Paulo. Elas cobraram que as autoridades investiguem o caso e que os responsáveis sejam punidos.

Ana Castela, que é do interior do Mato Grosso do Sul e apaixonada por cavalos, usou o Instagram, rede social na qual acumula 16,3 milhões de seguidores, para expor o caso e cobrar justiça. Na rede social, ela classificou o ocorrido como uma covardia.

“A situação é: ele simplesmente cortou as patas do cavalo fora porque ele não aguentou a cavalgada”, detalhou. Em outra publicação, a cantora compartilhou a foto do suspeito e escreveu: “Tai ai a cara do verme de Bananal que cortou as 4 patas de um cavalo e deixou na rua agonizando”.

Polícia investiga morte de cavalo após mutilação com facão
Influenciadoras que deram bananas a crianças negras são condenadas
Tirullipa é denunciado por crime grave contra três famosas

Engajada na luta contra os maus-tratos aos animais e conta com 4,1 milhões de seguidores, a ativista Luísa Mell chamou o responsável pelo crime de “monstro” e “covarde”. “Monstros! Como pode gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar! Cortaram as patas de um cavalo! Vamos pressionar! Não se calem!”, disse.

Já a atriz Paolla Oliveira comentou a na publicação de Luísa Mell: “MEU DEUS! Prender pra que esses demônios, faz igual com eles”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luisa Mell (@luisamell)

O que aconteceu?

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de maus-tratos a um cavalo que foi mutilado com um facão e morto em Bananal, no interior de São Paulo. Os policiais receberam denúncias de que o tutor teria cortado as patas do animal após uma cavalgada na zona rural da cidade, no último sábado (16).

Na segunda-feira, 18, após a repercussão do caso, a polícia ouviu o tutor do cavalo, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, e uma testemunha.

Em depoimento, a testemunha afirmou que ele e o tutor estavam em uma cavalgada, cada um com um cavalo, quando o cavalo branco ficou cansado, parou de andar e deitou no chão.

Além disso, a testemunha afirmou que, nesse momento, o tutor do cavalo branco disse: “se você tem coração, melhor não olhar”. Logo depois, o jovem tirou um facão que estava na cintura e desferiu um golpe na pata do animal, cortando-a.

A testemunha disse ainda que passou mal e foi embora do local sem o tutor, sem saber o que aconteceu a seguir.

O que diz o tutor?

Localizado pela polícia, o tutor do animal confirmou que mutilou o animal com o facão, mas ele alegou que o animal já estava morto quando fez isso.

O caso foi registrado como prática de ato de abuso a animais, com agravamento pela morte do animal e segue sendo investigado.

Até o momento, ninguém foi preso.

A Prefeitura de Bananal se manifestou sobre o ocorrido:

“Assim que fomos informados, encaminhamos o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e Polícia Ambiental para apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis. A Prefeitura repudia qualquer ato de crueldade contra os animais e reforça seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todos, trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para que casos como este não fiquem impunes”.

