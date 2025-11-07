Menu
POLÊMICA

Ex-marido de Ana Hickmann expõe áudio polêmico da apresentadora; veja

Briga entre os famosos ganha um novo capítulo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/11/2025 - 14:44 h
Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa
Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa -

Uma nova reviravolta na polêmica envolvendo Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira,7. Em seu perfil no Instagram, o empresário expôs a apresentadora ao publicar um suposto áudio em que ela aparece xingando suas funcionárias.

Na gravação, a apresentadora da Record surge exaltada e usando diversos palavrões ao se referir às colaboradoras: “Eu não permito que a gente se preocupe agora com a conduta, com a cara de cu e o que for dessas duas. Eu me preocupo com a performance delas”, diz o áudio.

Em outro trecho, ela chama a atenção das funcionárias pelo horário de trabalho, novamente de forma agressiva.

“É pra entrar no horário, sair no horário, cumprir. Se não cumpriu, rua. Eu vou buscar alguém. Eu não posso ficar esperando, a gente tem que buscar imediatamente. É a última vez que vou falar sobre isso”, afirma.

As ofensas continuam em outro momento: “Isso não pode virar tema porque estou acordando e indo dormir com essas duas p*tas sendo o negócio principal [...]. Isso é uma ordem, acabou o assunto.”

Confira o áudio divulgado

Na legenda da publicação, Alexandre Correa ironizou a situação e afirmou que esse seria o seu “livramento”. “Peço a atenção de vocês para esta mensagem que Ana Hickmann me enviou e vejam como ela me tratava de maneira cordial”, escreveu o empresário.

“Levanto as mãos para o céu por ter recebido o livramento e não precisar ser humilhado por mensagens como essa. Esse é o meu verdadeiro presente de aniversário”, completou, alfinetando a ex-esposa.

