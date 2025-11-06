Macron tem o molho? Carlinhos Brown elogia o presidente francês

O presidente da França está em Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA e Raphael Muller | Ag. A TARDE

A visita de Emmanuel Macron a Salvador, capital da Bahia, continua dando o que falar. Presente na cidade cumprindo agenda em diversos bairros, o presidente da França se encontrou com o cantor Carlinhos Brown, que não poupou elogios a sua desenvoltura.

Questionado pelo A TARDE sobre a presença do molho baiano no francês, o artista foi direto: “Sim, ele tem a elegância latina. Afinal, a França, a Itália, Portugal, são ambientes latinos. Então nós já temos uma conexão normal e natural”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O famoso ainda reforçou que foi um momento único estar ao lado de um líder mundial. “E pra mim foi ótimo tematizar aquele aperto de mão com ‘Jogue as Armas Pra Lá’, porque é um desejo do mundo e de todos nós que grandes líderes continuem focados na paz”, completou.

Macron pela Bahia

A passagem de Macron por Salvador faz parte da abertura da Temporada França-Brasil, que vai até 8 de novembro, e celebra laços culturais entre os dois países e a África. O festival é organizado pelo Institut Français e pela Embaixada da França no Brasil, com parceria do Ministério da Cultura e do Governo da Bahia.

O presidente da França também realizou um tour oficial pelo Centro Histórico da cidade ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e participou da abertura do Festival “Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África”, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Na sexta-feira, 7, o líder francês segue para cidade Belém, capital do Pará, para uma reunião com outros líderes antes da COP-30, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro.