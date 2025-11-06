Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOLHO FRANCÊS

Macron tem o molho? Carlinhos Brown elogia o presidente francês

O presidente da França passou por Salvador nesta semana

Franciely Gomes de Jair Mendonça

Por Franciely Gomes de Jair Mendonça

06/11/2025 - 21:55 h
O presidente da França está em Salvador
O presidente da França está em Salvador -

A visita de Emmanuel Macron a Salvador, capital da Bahia, continua dando o que falar. Presente na cidade cumprindo agenda em diversos bairros, o presidente da França se encontrou com o cantor Carlinhos Brown, que não poupou elogios a sua desenvoltura.

Questionado pelo A TARDE sobre a presença do molho baiano no francês, o artista foi direto: “Sim, ele tem a elegância latina. Afinal, a França, a Itália, Portugal, são ambientes latinos. Então nós já temos uma conexão normal e natural”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O famoso ainda reforçou que foi um momento único estar ao lado de um líder mundial. “E pra mim foi ótimo tematizar aquele aperto de mão com ‘Jogue as Armas Pra Lá’, porque é um desejo do mundo e de todos nós que grandes líderes continuem focados na paz”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Macron pela Bahia

A passagem de Macron por Salvador faz parte da abertura da Temporada França-Brasil, que vai até 8 de novembro, e celebra laços culturais entre os dois países e a África. O festival é organizado pelo Institut Français e pela Embaixada da França no Brasil, com parceria do Ministério da Cultura e do Governo da Bahia.

Leia Também:

Jojo Todynho arma confusão em faculdade e é denunciada por colega
Ex-atriz da Globo é flagrada dormindo em bar após confusão familiar
Claudia Leitte é acusada de plágio por ator da Globo: "Chuparam a ideia"

O presidente da França também realizou um tour oficial pelo Centro Histórico da cidade ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e participou da abertura do Festival “Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África”, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Na sexta-feira, 7, o líder francês segue para cidade Belém, capital do Pará, para uma reunião com outros líderes antes da COP-30, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Brown Emmanuel Macron

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente da França está em Salvador
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O presidente da França está em Salvador
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O presidente da França está em Salvador
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O presidente da França está em Salvador
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x