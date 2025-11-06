VÍDEO
'Ê, Faraó'! Margareth Menezes e Daniela Mercury dão show para Macron
À pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cantoras baianas apresentaram clássico ao presidente da França
Por Carla Melo
O governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes receberam nesta quarta-feira, 5, o presidente da França, Emmanuel Macron, que cumpre uma série de agendas da capital baiana.
À pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Margareth Menezes cantou, ao lado de Daniela Mercury, clássicos cantados na Bahia durante o jantar no Palácio Rio Branco, sede do governo da Bahia.
Veja o vídeo:
O vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, publicadas pela Folha de São Paulo, o chefe de Estado francês aparece ao lado de diversas autoridades brasileiras e francesas. Em outro vídeo, as cantoras baianas aparecem ao lado do Elevador Lacerda, na Cidade Alta, e continuam a apresentação com a música 'Faraó', com direito até à dança.
Macron na Bahia
A visita pela capital baiana abre a Temporada França-Brasil, que vai até 8 de novembro, e celebra laços culturais entre os dois países e a África. O festival é organizado pelo Institut Français e pela Embaixada da França no Brasil, com parceria do Ministério da Cultura e do Governo da Bahia.
Em Salvador, Macron fará um tour oficial pelo Centro Histórico da cidade ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). À noite, ele participa da abertura do Festival “Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África”, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), ao lado do petista e da ministra da Cultura do governo Lula (PT), Margareth Menezes.
Nesta sexta-feira, 6, ele segue para Belém (PA) para uma reunião de líderes antes da COP-30, que também acontece na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro.
