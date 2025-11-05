Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Para francês ver: confira agenda de Macron em Salvador nesta quarta

Emmanuel Macron é presidente da França

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/11/2025 - 8:21 h | Atualizada em 05/11/2025 - 9:01
Presidente francês, Emmanuel Macron
Presidente francês, Emmanuel Macron -

O presidente da França, Emmanuel Macron, cumpre agenda em Salvador nesta quarta-feira, 5, durante passagem do mandatário europeu pela América Latina.

A visita pela capital baiana abre a Temporada França-Brasil, que vai até 8 de novembro, e celebra laços culturais entre os dois países e a África.

O festival é organizado pelo Institut Français e pela Embaixada da França no Brasil, com parceria do Ministério da Cultura e do Governo da Bahia.

Leia Também:

Macron desembarca em Salvador: confira quando e o que vai acontecer
Lula recebe elogio de Macron: “Você é um guerreiro”
Após tarifaço, Macron fala em buscar acordo "aceitável" com Trump

Em Salvador, Macron fará um tour oficial pelo Centro Histórico da cidade ao lado governador Jerônimo Rodrigues (PT).

À noite, ele participa da abertura do Festival “Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África”, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), ao lado do petista e da ministra da Cultura do governo Lula (PT), Margareth Menezes.

A visita à cidade, no entanto, será rápida. Nesta sexta-feira (6), ele segue para Belém (PA) para uma reunião de líderes antes da COP-30, que também acontece na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro.

