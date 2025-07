Após tarifaço, Macron fala em buscar acordo "aceitável" com Trump

Emmnuel Macron (esquerda) e Donald Trump (direita) - Foto: Ludovic Marvin/AFP

O presidente Emmnuel Macron, da França, afirmou neste sábado, 12, que é contra à determinação de tarifas de 30% sobre as exportações da União Europeia (UE) aos Estados Unidos (EUA). Através das redes sociais, Macron garantiu que apoia o bloco europeu nas negociações com Donald Trump para chegar a um acordo “mutuamente aceitável” até o dia 1º de agosto, quando a medida deve entrar em vigor.

Com a unidade europeia, cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender resolutamente os interesses europeus. Emmnuel Macron - Presidente da França

O presidente francês pontuou que, caso não chegue a um acordo até a data-limite, a União Europeia deve utilizar todos os instrumentos disponíveis, incluindo a anti-coerção, com intenção de “acelerar a preparação de contramedidas cíveis” contra os EUA.

“Com base nisso, a França apoia totalmente a Comissão Europeia nas negociações, que agora se intensificarão, para chegar a um acordo mutuamente aceitável até 1º de agosto, refletindo o respeito que parceiros comerciais como a União Europeia e os Estados Unidos devem uns aos outros, com seus interesses compartilhados e cadeias de valor integradas”, finalizou.

Presidente da Comissão Europeia se pronuncia

Também neste sábado, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ressaltou que seguirá na busca por um consenso com os EUA depois do anúncio da imposição de tarifas sobre produtos do bloco. Mesmo com a abertura para o diálogo, von der Leyen fez críticas ao governo Trump e levantou a possibilidade de contramedidas serem aplicadas.

Em postagem nas redes, Úrsula von der Leyen indicou que o tarifaço “prejudicaria empresas, consumidores e pacientes em ambos os lados do Atlântico”. “Continuaremos trabalhando para chegar a um acordo até 1º de agosto”, garantiu.