Trump anuncia tarifas de 30% para México e UE; europeus reagem

Trump anunciou novas tarifas neste sábado, 12 - Foto: Andews Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12) que imporá tarifas de 30% ao México e à União Europeia.

As tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, afirmou Trump em duas cartas publicadas em sua plataforma Truth Social, aludindo ao papel do México na introdução de drogas ilegais nos Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial com a UE, respectivamente.

As novas tarifas são maiores do que a tarifa de 25% imposta por Trump ao México no início deste ano, embora os produtos que entram nos Estados Unidos sob o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) estejam isentos.

O Canadá recebeu anteriormente uma carta semelhante estabelecendo tarifas de 35% sobre seus produtos.

A taxa imposta à UE também é consideravelmente maior do que a tarifa de 20% anunciada por Trump para o bloco em abril.

Juntamente com dezenas de outras economias, a União Europeia, composta por 27 países, planejava aumentar suas tarifas sobre os Estados Unidos de uma base de 10% na quarta-feira, mas Trump adiou o prazo de implementação de suas novas taxas até 1º de agosto.

Desde o início desta semana, Trump enviou cartas a mais de 20 países informando-os sobre as tarifas que agora aplicará a cada um deles.

UE reage

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou as novas tarifas de 30% anunciadas por Trump, mas afirmou que a UE ainda quer trabalhar em um acordo comercial com Washington.

"Impor tarifas de 30% às exportações da UE interromperia cadeias de suprimentos transatlânticas essenciais, em detrimento de empresas, consumidores e pacientes de ambos os lados do Atlântico", disse Von der Leyen em um comunicado.

"Continuamos prontos para continuar trabalhando em direção a um acordo antes de 1º de agosto. Ao mesmo tempo, tomaremos todas as medidas necessárias para preservar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário", acrescentou.