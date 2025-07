Nova taxa: estrangeiros precisam pagar novo tributo para visto dos EUA

Presidente Donald Trump - Foto: JIM WATSON

Por conta de uma nova taxa aprovada no pacote fiscal do presidente Donald Trump, os brasileiros que buscam tirar o visto americano nos próximos dias deverão desembolsar U$250 (R$ 1390), além das outras cobranças já previstas. A chamada "Visa Integrity Fee" foi aprovada pelo congresso dos EUA na última semana.

A nova taxa aprovada pelo congresso norte americano vai incidir sobre a maioria dos estrangeiros que desejam tirar o visto americano.

Há duas modalidades de visto disponíveis, veja como elas funcionam:

Imigrantes: este visto funciona para estrangeiros que pretendem residir nos Estados Unidos;

Não imigrantes: este visto é para as pessoas que fazem viagens com caráter temporário, seja ele turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio.

A nova taxa será cobrada na emissão da segunda modalidade.

Ainda não é claro a partir de que momento o Visa Integrity Fee passará a ser cobrado, mas pode ser que ele fique para o ano fiscal dos Estados Unidos de 2026, que se inicia no primeiro dia de outubro de 2025.

Somado a isso, não se sabe se o valor máximo cobrado será de U$250 já que a lei determina que a Segurança Interna dos Estados Unidos poderá definir um valor maior por meio de uma nova legislação.

Além disso, outra lei de Trump, a "One Big Beautiful Bill" ainda determina o pagamento de U$24, R$133, na cotação atual, para o formulário do registro de registro do visto.

As novas cobranças serão reajustadas conforme o indicador de inflação oficial a cada ano fiscal americano e não anulam o que já era exigido. Ou seja, os estrangeiros que desejam tirar o visto de não imigrante na condição de turistas, estudantes e outros ainda devem desembolsar US$185,00, como já previsto.

Reembolso

O visitante ainda tem o direito de pedir reembolso do valor caso cumpra as regras específicas durante a estadia nos EUA, como não trabalhar e retornar ao país de origem dentro do prazo estipulado, com uma tolerância de até cinco dias.

Todos os valores que não forem reembolsados serão depositados no fundo do Tesouro americano.