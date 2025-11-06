Segurança, o calo na era do PT que a Bahia vai encarar, mas ‘sem matar’

Segurança Pública - Foto: Matheus Landim | GOVBA

Diz ACM Neto que “facções na Bahia são verdadeiras terroristas, e devem ser tratadas assim”. Diz Jerônimo que o crime organizado deve ser enfrentado com pulso firme, “mas a Bahia não é um estado matador”. As duas posições expõem o momento político que o Brasil, em geral, e a Bahia, em particular, vivem. Tem o crime organizado, que só cresce, e todos acham que deve ser contido. A questão é a forma.

Claro que ACM Neto, como opositor, virou franco atirador. E endossa as posições da direita, que entende como solução mais pragmática a bala, enquanto a esquerda acha que o jogo é mais embaixo e inclui o uso da inteligência policial para separar criminosos do povão.

Escola todo dia –Após a operação no Rio que matou 121 pessoas, pesquisas apontaram que 81% dos moradores dos bairros populares, inclusive os palcos das operações, apoiaram a iniciativa.

Então, o povo é a favor da polícia chegar atirando e matando? Não é bem isso. O povo está é à beira de um ataque de nervos, vendo o crime organizado crescer sem uma reação efetiva do poder público.

Diz Jerônimo que a estratégia adotada na Bahia inclui o funcionamento de escolas nos finais de semana para lazer e também a merenda. Ou seja, a polícia agindo com firmeza, mas o governo tratando as comunidades pobres como gente.

Nos parece bem mais sensato, com a ressalva de que baixar as más estatísticas sempre requer muito esforço e dinheiro para resultados no longo prazo. Ainda vamos sofrer muito.

Conexões de Brasil e França, mais atuais do que se pensa

Nosso Futuro Brasil-França: diálogos com a África, em Salvador, no Museu de Arte Moderna, até sábado, teve como protagonista principal o presidente francês, Emmanuel Macron. A ministra Margareth Menezes (Cultura) destacou a importância da visita: “Além da França ser um país amigo, tem também a amizade dele com Lula”.

Mas os laços entre brasileiros e franceses incluem, também, o governador Jerônimo. Andrés Vergne, pai da delegada Martine Vergne Velloso, mãe de Tatiana Velloso, a primeira dama da Bahia, esposa do governador Jerônimo, era francês de Nascimento.

O fato foi lembrado por um jornalista de Feira de Santana, ressalvando que as conexões francesas com a Princesa do Sertão são sólidas e incluem a Micareta, iniciada em 1937, que deriva de uma tradicional festa francesa, a Micaréme.

Decência na folia da capital

Os governos federal, estadual e a Prefeitura de Salvador assinam amanhã (10h) no Mercado Modelo o Pacto de Promoção do Trabalho Decente no Carnaval de Salvador.

A fiscalização do Ministério do Trabalho resgatou nos circuitos da folia este ano mais de 300 ambulantes, mas cordeiros de bloco e catadores de material reciclável também sofrem, segundo Magno Lavigne, secretário de Qualificação, Emprego e Renda do MTE.

Olívia leva a Jerônimo a Comissão da Igualdade

A deputada Olívia Santana (PCdoB) participa, hoje, de audiência com Jerônimo, por ela agendada (11h), com deputados federais, para tratar da PEC que cria o Fundo Nacional da Igualdade Racial. O encontro tem presença da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para participar do seminário ‘Reparação Econômica e Igualdade Racial: Caminhos para um Brasil Justo’, que vai acontecer na Alba.

A Comissão da PEC da Igualdade tem como presidente a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), o 1º vice, o baiano Márcio Marinho (Republicanos-BA), Orlando Silva (PCdoB-SP), o relator, Damião Feliciano (UB-PB), autor da proposta, Lídice da Mata (PSB-BA), Valmir Assunção (PT-BA) e Pastor Isidório (Avante-BA).

REGISTROS

Marabá fica e muda

Júnior Marabá (PP), prefeito de Luís Eduardo Magalhães, não vai mais disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, como cogitou. Anunciou que fica no cargo até o fim, mas com novo rumo. Em 2022, apoiou ACM Neto, agora fecha com Jerônimo.

Eleonora Mascia

A arquiteta Eleonora Lisboa Mascia, que já dirigiu a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), vai receber, amanhã (10h), o título de Cidadã Baiana, homenagem proposta pela deputada Maria del Carmen (PT). Eleonora é gaúcha, mas desde jovem atua em Salvador.

Campeão de filhos

Ivanilson Góis, filho de Olindina, diz ter feito pesquisa para ver os famosos com mais filhos e constatou que vários estão no topo, como Evander Holyfield, que tem 11, Eddie Murphy, Nick Cannon e Mr. Catra, todos com 10, mas o campeão é o ex-deputado estadual Aderbal Caldas, também ex-prefeito de Olindina, 14 filhos com 13 mulheres, todos registrados.

Marcinho no PRD

Marcinho Oliveira, que se elegeu deputado estadual pelo União Brasil, comunicou oficialmente à Alba que está saindo do partido. Vai presidir o PRD na Bahia.

*Colaborou Marcos Vinicius.