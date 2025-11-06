Em Salvador, presidente francês toca tambor com Olodum no Centro Histórico

Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou na capital baiana para uma intensa agenda. Na quarta-feira, 5, durante a visita ao Centro Histórico de Salvador, ele tocou tambor com o Olodum, curtiu o Afoxé Filhos de Gandhy e posou para fotos.

Macron veio à Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África. Ele foi recebido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pela ministra da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes. O prefeito Bruno Reis (UB) esteve entre as autoridades que acompanharam o passeio.

Antes de seguir para o festival, no Museu de Arte Moderna (MAM), o grupo fez um pequeno ‘tour’ por diferentes pontos turísticos e culturais no centro da cidade. Macron fica em Salvador até esta quinta-feira, 6.

O passeio foi uma prévia do evento, que começou na quarta e segue até o próximo sábado, 8, com discussões da conexão entre Brasil, França e países do continente africano.

A programação do festival, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre França e Brasil, conta com debates, shows, exposições e experiências gastronômicas ligadas aos países e suas relações com o continente africano.

O evento acontece em diversos locais da capital baiana, como o Arquivo Público Municipal, o Museu de Afro-brasileiro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Aliança Francesa de Salvador, entre outros lugares. A programação completa pode ser acessada no site do festival.

