Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PASSEIO NO PELÔ

Em Salvador, presidente francês toca tambor com Olodum no Centro Histórico

Emmanuel Macron desembarcou em Salvador na quarta-feira, 5

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/11/2025 - 8:55 h
Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador -

O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou na capital baiana para uma intensa agenda. Na quarta-feira, 5, durante a visita ao Centro Histórico de Salvador, ele tocou tambor com o Olodum, curtiu o Afoxé Filhos de Gandhy e posou para fotos.

Macron veio à Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África. Ele foi recebido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pela ministra da Cultura, a cantora baiana Margareth Menezes. O prefeito Bruno Reis (UB) esteve entre as autoridades que acompanharam o passeio.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes de seguir para o festival, no Museu de Arte Moderna (MAM), o grupo fez um pequeno ‘tour’ por diferentes pontos turísticos e culturais no centro da cidade. Macron fica em Salvador até esta quinta-feira, 6.

Leia Também:

Visita histórica de Macron fortalece laços entre Bahia e França
Croissant com vatapá: a química entre Macron e Jerônimo
Para francês ver: confira agenda de Macron em Salvador nesta quarta

O passeio foi uma prévia do evento, que começou na quarta e segue até o próximo sábado, 8, com discussões da conexão entre Brasil, França e países do continente africano.

A programação do festival, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre França e Brasil, conta com debates, shows, exposições e experiências gastronômicas ligadas aos países e suas relações com o continente africano.

O evento acontece em diversos locais da capital baiana, como o Arquivo Público Municipal, o Museu de Afro-brasileiro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Aliança Francesa de Salvador, entre outros lugares. A programação completa pode ser acessada no site do festival.

Veja momentos da passagem de Macron em Salvador:

  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
  • Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
    Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador |
Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Emmanuel Macron frança Jerônimo Rodrigues Margareth Menezes Olodum Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Presidente da França, Emmanuel Macron, em Salvador
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x