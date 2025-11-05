Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Croissant com vatapá: a química entre Macron e Jerônimo

Governador da Bahia e presidente da França estiveram juntos nesta quarta em Salvador

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 21:51 h | Atualizada em 05/11/2025 - 22:04
Imagem ilustrativa da imagem Croissant com vatapá: a química entre Macron e Jerônimo
-

A química entre Jerônimo Rodrigues e Emmanuel Macron foi imediata. Desde os primeiros cumprimentos, os dois exibiram uma sintonia rara em encontros diplomáticos, marcada por risos, gestos de cumplicidade e descontração.

A cena mais emblemática aconteceu durante o discurso do presidente francês, na abertura do Festival Nosso Futuro Brasil - França, em Salvador.

O evento contava com três cabines de tradução simultânea — português, francês e inglês —, e, embora o mestre de cerimônia já tivesse orientado o público a retirar os fones, muitos não fizeram a retirada dos aparelhos.

Leia Também:

Lula celebra aprovação de isenção do Imposto de Renda: “Dia histórico”
Desembargadora Ivana Mércia assume presidência do TRT-Bahia

Ao perceber que boa parte da plateia não entenderia as palavras de Macron, Jerônimo interrompeu o discurso com bom humor, explicando a situação, pedindo providência da produção.

Logo em seguida, a tradutora subiu ao palco para fazer a tradução de forma simultânea, o que gerou aplausos e risadas do público.

Macron reagiu com simpatia, e o episódio acabou simbolizando o tom leve e caloroso de uma visita marcada por diplomacia, afeto e pela hospitalidade baiana.

