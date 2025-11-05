Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POSSE

Desembargadora Ivana Mércia assume presidência do TRT-Bahia

Nova Mesa Diretora foi eleita no início de setembro e vai comandar a Corte no biênio 2025- 2027

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

05/11/2025 - 20:51 h
Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região -

A desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA), durante cerimônia realizada no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), no bairro do Stiep, em Salvador, nesta quarta-feira, 5.

A nova Mesa Diretora foi eleita no início de setembro e vai comandar a Corte no biênio 2025- 2027. Além de Ivana, a nova Mesa Diretora é composta por Suzana Maria Inácio Gomes, vice-presidente; Marcos Oliveira Gurgel, corregedor regional; e Eloína Maria Barbosa Machado, corregedora regional adjunta.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seu discurso, a nova presidente não escondeu a emoção. “É um momento de felicidade na vida de todo magistrado, chegar ao ápice da carreira como presidente o TRT. Para mim, em especial, é a realização de um sonho e de um ideal”, disse a desembargadora.

Leia Também:

OAB-BA escolhe lista sêxtupla para vaga de desembargador no TRT5
Em Salvador, Fachin lança programa para intensificar julgamentos
ADEP-BA exige segurança para defensores públicos

A nova Administração terá como prioridade consolidar a instalação do Fórum Trabalhista 2 de Julho, com o término das obras do auditório do Pleno e a adaptação das unidades, de acordo com suas necessidades.

A construção da nova sede foi lembrada pelo ex-presidente do TRT-BA, Jéferson Muricy, que defendeu a construção como a realização mais importante da sua gestão.

“O maior legado que deixamos para o Tribunal do Trabalho da Bahia e para a sociedade baiana, é a nova sede que reformamos e inauguramos. Este é um velho sonho da Justiça do Trabalho, de muitas gerações, de unificar todos os nossos serviços, todas as nossas unidades, todo o nosso trabalho, enfim, num só ambiente. E isto finalmente foi feito, então isso é um legado que atravessará as gerações, é o maior legado da nossa administração.

O secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, reforçou a importância do TRT-BA para a preservação dos direitos sociais da classe trabalhadora e também ao setor produtivo e falou sobre a expectativa com a nova Mesa Diretora da Corte.

“Considero que a gestão do presidente Jéferson Muricy foi muito exitosa, conseguiu avançar bastante. E temos uma expectativa muito positiva com a chegada de mais uma mulher a presidir. Preparada para essa atribuição e ter uma certeza que o TRT vai seguir cumprindo uma missão relevante em favor da sociedade, ajudando inclusive a distribuir renda”, pontuou.

Jéferson Muricy passou comando do TRT para Ivana Mércia.
Jéferson Muricy passou comando do TRT para Ivana Mércia. | Foto: Antonio Cavalcanti / TRT-BA

Prioridades

Além da conclusão das obras da nova sede, a diretoria recém-eleita tem como missão viabilizar a construção dos fóruns de Itaberaba e de Euclides da Cunha, além de fortalecer a manutenção predial das unidades já existentes.

A nova Administração pretende dar ênfase na atividade jurisdicional, com fortalecimento dos Núcleos de Justiça 4.0, inclusive no âmbito da segunda instância, em razão da crescente demanda processual. Também serão desenvolvidos projetos voltados ao fortalecimento da execução Trabalhista e à distribuição equitativa da força de trabalho na primeira instância.

Na área de inclusão social, serão implementados projetos de estímulo à aprendizagem, com foco em iniciativas voltadas à neurodiversidade.

Para o ambiente interno, o foco continuará sendo a valorização de servidores e magistrados, com atenção especial à saúde, ao bem-estar e à melhoria do clima organizacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ivana Mércia Nilo de Magaldi Justiça do Trabalho MESA DIRETORA TRT-BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x