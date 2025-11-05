Desembargadora Ivana Mércia assume presidência do TRT-Bahia

Ivana Mércia tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Foto: Antonio Cavalcanti / TRT-BA

A desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi tomou posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA), durante cerimônia realizada no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), no bairro do Stiep, em Salvador, nesta quarta-feira, 5.

A nova Mesa Diretora foi eleita no início de setembro e vai comandar a Corte no biênio 2025- 2027. Além de Ivana, a nova Mesa Diretora é composta por Suzana Maria Inácio Gomes, vice-presidente; Marcos Oliveira Gurgel, corregedor regional; e Eloína Maria Barbosa Machado, corregedora regional adjunta.

Em seu discurso, a nova presidente não escondeu a emoção. “É um momento de felicidade na vida de todo magistrado, chegar ao ápice da carreira como presidente o TRT. Para mim, em especial, é a realização de um sonho e de um ideal”, disse a desembargadora.

A nova Administração terá como prioridade consolidar a instalação do Fórum Trabalhista 2 de Julho, com o término das obras do auditório do Pleno e a adaptação das unidades, de acordo com suas necessidades.

A construção da nova sede foi lembrada pelo ex-presidente do TRT-BA, Jéferson Muricy, que defendeu a construção como a realização mais importante da sua gestão.

“O maior legado que deixamos para o Tribunal do Trabalho da Bahia e para a sociedade baiana, é a nova sede que reformamos e inauguramos. Este é um velho sonho da Justiça do Trabalho, de muitas gerações, de unificar todos os nossos serviços, todas as nossas unidades, todo o nosso trabalho, enfim, num só ambiente. E isto finalmente foi feito, então isso é um legado que atravessará as gerações, é o maior legado da nossa administração.

O secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, reforçou a importância do TRT-BA para a preservação dos direitos sociais da classe trabalhadora e também ao setor produtivo e falou sobre a expectativa com a nova Mesa Diretora da Corte.

“Considero que a gestão do presidente Jéferson Muricy foi muito exitosa, conseguiu avançar bastante. E temos uma expectativa muito positiva com a chegada de mais uma mulher a presidir. Preparada para essa atribuição e ter uma certeza que o TRT vai seguir cumprindo uma missão relevante em favor da sociedade, ajudando inclusive a distribuir renda”, pontuou.

Jéferson Muricy passou comando do TRT para Ivana Mércia. | Foto: Antonio Cavalcanti / TRT-BA

Prioridades

Além da conclusão das obras da nova sede, a diretoria recém-eleita tem como missão viabilizar a construção dos fóruns de Itaberaba e de Euclides da Cunha, além de fortalecer a manutenção predial das unidades já existentes.

A nova Administração pretende dar ênfase na atividade jurisdicional, com fortalecimento dos Núcleos de Justiça 4.0, inclusive no âmbito da segunda instância, em razão da crescente demanda processual. Também serão desenvolvidos projetos voltados ao fortalecimento da execução Trabalhista e à distribuição equitativa da força de trabalho na primeira instância.

Na área de inclusão social, serão implementados projetos de estímulo à aprendizagem, com foco em iniciativas voltadas à neurodiversidade.

Para o ambiente interno, o foco continuará sendo a valorização de servidores e magistrados, com atenção especial à saúde, ao bem-estar e à melhoria do clima organizacional.