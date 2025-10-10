Menu
BAHIA
BAHIA

OAB-BA escolhe lista sêxtupla para vaga de desembargador no TRT5

Votação aconteceu de forma online das 9 às 17h na quinta-feira

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 11:04 h
Pela segunda vez a consulta teve paridade de gênero e cotas raciais
Pela segunda vez a consulta teve paridade de gênero e cotas raciais -

Os seis nomes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA) para uma vaga de de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) foram escolhidos na quinta-feira, 9.

Christiane Gurgel, Victor Gurgel, Paloma Peruna, Mirela Possídio, Roberto Oliveira e Marcos Flávio Rhem foram os candidatos selecionados. Ao todo votaram 13.076 advogados dentre os 38.709 aptos a votos.

A escolha aconteceu de maneira exclusivamente on-line, com a participação de 11 candidatos. Pela segunda vez a consulta teve paridade de gênero e cotas raciais, conforme a Resolução nº 012/2024-CP, que alterou a Resolução nº 002/2022-CP, dispondo sobre as regras aplicáveis à formação da lista.

A lista sêxtupla será homologada pelo Conselho Pleno da OAB-BA nesta sexta-feira (10), sendo enviada, em seguida, para o TRT5, que vai elaborar uma lista tríplice que será encaminhada ao presidente da República que vai fazer a nomeação.

A votação foi realizada exclusivamente pela internet, em horário contínuo, das 9 às 17h. Ao destacar a relevância da ocasião, o presidente da Comissão Especial Temporária para o Quinto Constitucional, Fabrício Bastos, que também é conselheiro seccional, disse que a consulta aconteceu de forma pacífica, com a lisura de sempre. "Pela sexta vez, recebi a designação da OAB para presidir o processo de escolha do Quinto Constitucional. A comissão e todo corpo funcional da OAB realizaram um trabalho exemplar e árduo. Estamos realizando um processo eleitoral com o máximo de segurança e transparência", afirmou.

Tags:

advogado desembargador OAB Bahia trt5

