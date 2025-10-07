ACORDO
Itaú vai indenizar funcionários após polêmica demissão em massa
Em setembro, o banco demitiu cerca de 1 mil funcionários sob a alegação de baixa produtividade
Por Carla Melo
Após demitir cerca de 1 mil funcionários sob a alegação de baixa produtividade durante o home office no início de setembro, o Itaú Unibanco ofereceu uma proposta que deve indenizar os trabalhadores afetados.
De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a instituição financeira propôs um acordo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para pagar 10 salários a mais, valor fixo de R$ 9 mil, 13º salário, cesta alimentação e manutenção da taxa de financiamento imobiliário diferenciada.
Como ficou acordo
Para quem trabalhou entre 0 a 23 meses no banco:
- 4 pisos salariais do Itaú;
- Valor fixo de R$ 9 mil;
- 13º salário;
- Cesta alimentação
Já os empregados com mais de dois anos de casa teriam direito a:
- 6 pisos salariais;
- 1/2 salário por ano trabalhado, limitado a um teto de dez salários
- Valor fixo de R$ 9 mil
- 13º salário
- Cesta alimentação.
Além disso, o banco também teria se comprometido a não encerrar o modelo de trabalho home office na instituição.
O que disse o Itaú
Em nota, o Itaú afirmou que os termos finais do acordo estão sob segredo de Justiça, a pedido do sindicato, e destacou que a mediação conduzida pelo TRT contribuiu para evitar a judicialização coletiva e individual dos casos.
Caso a proposta seja aprovada, a adesão deverá ser feita de forma individual pelos ex-funcionários, dentro de um prazo de até seis meses.
