ECONOMIA
ACORDO

Itaú vai indenizar funcionários após polêmica demissão em massa

Em setembro, o banco demitiu cerca de 1 mil funcionários sob a alegação de baixa produtividade

Carla Melo

Por Carla Melo

07/10/2025 - 10:46 h
Acordo foi feito através do Tribunal Regional do Trabalho
Acordo foi feito através do Tribunal Regional do Trabalho -

Após demitir cerca de 1 mil funcionários sob a alegação de baixa produtividade durante o home office no início de setembro, o Itaú Unibanco ofereceu uma proposta que deve indenizar os trabalhadores afetados.

De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a instituição financeira propôs um acordo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para pagar 10 salários a mais, valor fixo de R$ 9 mil, 13º salário, cesta alimentação e manutenção da taxa de financiamento imobiliário diferenciada.

Como ficou acordo

Para quem trabalhou entre 0 a 23 meses no banco:

  • 4 pisos salariais do Itaú;
  • Valor fixo de R$ 9 mil;
  • 13º salário;
  • Cesta alimentação

Já os empregados com mais de dois anos de casa teriam direito a:

  • 6 pisos salariais;
  • 1/2 salário por ano trabalhado, limitado a um teto de dez salários
  • Valor fixo de R$ 9 mil
  • 13º salário
  • Cesta alimentação.

Além disso, o banco também teria se comprometido a não encerrar o modelo de trabalho home office na instituição.

O que disse o Itaú

Em nota, o Itaú afirmou que os termos finais do acordo estão sob segredo de Justiça, a pedido do sindicato, e destacou que a mediação conduzida pelo TRT contribuiu para evitar a judicialização coletiva e individual dos casos.

Caso a proposta seja aprovada, a adesão deverá ser feita de forma individual pelos ex-funcionários, dentro de um prazo de até seis meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Demissão em massa economia indenização itaú justiça

Ver todas

