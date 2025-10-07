Itaú vai indenizar funcionários após polêmica demissão em massa

Acordo foi feito através do Tribunal Regional do Trabalho - Foto: Divulgação

Após demitir cerca de 1 mil funcionários sob a alegação de baixa produtividade durante o home office no início de setembro, o Itaú Unibanco ofereceu uma proposta que deve indenizar os trabalhadores afetados.

De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a instituição financeira propôs um acordo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para pagar 10 salários a mais, valor fixo de R$ 9 mil, 13º salário, cesta alimentação e manutenção da taxa de financiamento imobiliário diferenciada.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como ficou acordo

Para quem trabalhou entre 0 a 23 meses no banco:

4 pisos salariais do Itaú;

Valor fixo de R$ 9 mil;

13º salário;

Cesta alimentação

Já os empregados com mais de dois anos de casa teriam direito a:

6 pisos salariais;

1/2 salário por ano trabalhado, limitado a um teto de dez salários

Valor fixo de R$ 9 mil

13º salário

Cesta alimentação.

Além disso, o banco também teria se comprometido a não encerrar o modelo de trabalho home office na instituição.

O que disse o Itaú

Em nota, o Itaú afirmou que os termos finais do acordo estão sob segredo de Justiça, a pedido do sindicato, e destacou que a mediação conduzida pelo TRT contribuiu para evitar a judicialização coletiva e individual dos casos.

Caso a proposta seja aprovada, a adesão deverá ser feita de forma individual pelos ex-funcionários, dentro de um prazo de até seis meses.