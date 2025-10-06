Imposto de Renda: reforma pode aliviar bolso dos brasileiros em mais de R$ 300 mensais

reforma do Imposto de Renda - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A reforma do Imposto de Renda aprovada pela Câmara dos Deputados vai aliviar o bolso dos brasileiros a partir de 2026. Com a aprovação, há uma ampliação na faixa de isenção para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, beneficiando milhões de trabalhadores.

As mudanças previstas para 2026 ainda precisarão passar pelo Senado e, depois, pela sanção do presidente Lula para entrarem em vigor.

Se aprovado, uma nova medida será obtida a valer em janeiro de 2026. A reforma prevê o fim da cobrança do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês, o que poderá representar uma economia de até R$ 313 meses.

Trabalhadores com renda entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 terão uma redução parcial calculada a partir de uma fórmula específica, ajustada conforme sua carga tributária

Justiça tributária

Como estratégia para conter o impacto da “perda” estimada de R$ 25,8 bilhões na arrecadação em 2026, a proposta também cria uma tributação mínima de 10% sobre altas rendas. A medida atinge apenas indivíduos com rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, buscando equilibrar a carga tributária entre as diferentes faixas de renda.

A proposta promove uma justiça tributária, garantindo que os mais ricos contribuam de forma proporcional à realidade enfrentada pelos trabalhadores assalariados.

A implementação das novas regras deverá ocorrer nas declarações de 2026, entregues em 2027. Além disso, o projeto prevê a atualização automática da tabela do Imposto de Renda conforme a inflação, evitando que os contribuintes percam poder de compra ao longo do tempo.