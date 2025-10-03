OPORTUNIDADE
Prefeitura abre concurso com 436 vagas e salários de até R$ 6 mil
Inscrições abertas até 8 de outubro
Por Iarla Queiroz
A Prefeitura de Canoas (RS) anunciou a abertura de um concurso público para profissionais de nível médio e superior, oferecendo 436 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. O processo tem foco na área da educação e busca reforçar a rede municipal de ensino, com remunerações que chegam a R$ 6.146,02.
Os cargos contemplam jornadas de 20h e 40h semanais, com salários a partir de R$ 3.073,01.
As inscrições ficam abertas até o dia 8 de outubro, exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 131,87 e R$ 219,79, conforme o cargo escolhido.
As provas objetivas estão previstas para o dia 2 de novembro de 2025. Para os cargos de nível superior, também haverá etapa de avaliação de títulos.
Vagas e salários
Especialista de Educação Básica / Apoio Pedagógico
- Escolaridade: Superior completo em Pedagogia (com habilitação em Orientação, Supervisão, Coordenação ou Gestão Escolar)
- Carga horária: 40h
- Vagas: 40 (36 ampla concorrência + 4 PCD) + cadastro reserva
- Salário: R$ 6.146,02
- Provas: objetiva e de títulos
Professor de Educação Básica (PEB I – Anos Iniciais)
- Escolaridade: Superior completo em Pedagogia
- Carga horária: 20h
- Vagas: 90 (81 AC + 9 PCD) + CR
- Salário: R$ 3.073,01
- Provas: objetiva e de títulos
Professor de Educação Básica (PEB I – Educação Infantil)
- Escolaridade: Superior completo em Pedagogia
- Carga horária: 20h
- Vagas: 84 (76 AC + 8 PCD) + CR
- Salário: R$ 3.073,01
- Provas: objetiva e de títulos
Professor de Educação Básica (PEB II – Artes, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática)
- Escolaridade: Superior completo em licenciatura plena na área de atuação
- Carga horária: 20h
- Vagas: de 3 a 5 por disciplina + CR
- Salário: R$ 3.073,01
- Provas: objetiva e de títulos
Técnico de Educação Básica / Apoio à Educação
- Escolaridade: Ensino Médio completo (Normal/Magistério)
- Carga horária: 40h
- Vagas: 190 (171 AC + 19 PCD) + CR
- Salário: R$ 3.073,01
- Prova: objetiva
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas entre 8 de setembro e 8 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora.
- Taxa para nível médio: R$ 131,87
- Taxa para nível superior: R$ 219,79
Etapas do concurso
- Prova objetiva: 2 de novembro de 2025
- Prova de títulos: apenas para cargos de nível superior
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Essa é uma excelente oportunidade para profissionais da educação que desejam ingressar na rede municipal de Canoas, com estabilidade, bons salários e chances em diferentes áreas de atuação.
