Prefeitura abre concurso com 436 vagas e salários de até R$ 6 mil

Prefeitura abre concurso com 436 vagas - Foto: Freepik

A Prefeitura de Canoas (RS) anunciou a abertura de um concurso público para profissionais de nível médio e superior, oferecendo 436 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. O processo tem foco na área da educação e busca reforçar a rede municipal de ensino, com remunerações que chegam a R$ 6.146,02.

Os cargos contemplam jornadas de 20h e 40h semanais, com salários a partir de R$ 3.073,01.

As inscrições ficam abertas até o dia 8 de outubro, exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 131,87 e R$ 219,79, conforme o cargo escolhido.

As provas objetivas estão previstas para o dia 2 de novembro de 2025. Para os cargos de nível superior, também haverá etapa de avaliação de títulos.



Vagas e salários

Especialista de Educação Básica / Apoio Pedagógico

Escolaridade: Superior completo em Pedagogia (com habilitação em Orientação, Supervisão, Coordenação ou Gestão Escolar)

Superior completo em Pedagogia (com habilitação em Orientação, Supervisão, Coordenação ou Gestão Escolar) Carga horária: 40h

40h Vagas: 40 (36 ampla concorrência + 4 PCD) + cadastro reserva

40 (36 ampla concorrência + 4 PCD) + cadastro reserva Salário: R$ 6.146,02

R$ 6.146,02 Provas: objetiva e de títulos

Professor de Educação Básica (PEB I – Anos Iniciais)

Escolaridade: Superior completo em Pedagogia

Superior completo em Pedagogia Carga horária: 20h

20h Vagas: 90 (81 AC + 9 PCD) + CR

90 (81 AC + 9 PCD) + CR Salário: R$ 3.073,01

R$ 3.073,01 Provas: objetiva e de títulos

Professor de Educação Básica (PEB I – Educação Infantil)

Escolaridade: Superior completo em Pedagogia

Superior completo em Pedagogia Carga horária: 20h

20h Vagas: 84 (76 AC + 8 PCD) + CR

84 (76 AC + 8 PCD) + CR Salário: R$ 3.073,01

R$ 3.073,01 Provas: objetiva e de títulos

Professor de Educação Básica (PEB II – Artes, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática)

Escolaridade: Superior completo em licenciatura plena na área de atuação

Superior completo em licenciatura plena na área de atuação Carga horária: 20h

20h Vagas: de 3 a 5 por disciplina + CR

de 3 a 5 por disciplina + CR Salário: R$ 3.073,01

R$ 3.073,01 Provas: objetiva e de títulos

Técnico de Educação Básica / Apoio à Educação

Escolaridade: Ensino Médio completo (Normal/Magistério)

Ensino Médio completo (Normal/Magistério) Carga horária: 40h

40h Vagas: 190 (171 AC + 19 PCD) + CR

190 (171 AC + 19 PCD) + CR Salário: R$ 3.073,01

R$ 3.073,01 Prova: objetiva

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas entre 8 de setembro e 8 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora.

Taxa para nível médio: R$ 131,87

R$ 131,87 Taxa para nível superior: R$ 219,79

Etapas do concurso



Prova objetiva: 2 de novembro de 2025

2 de novembro de 2025 Prova de títulos: apenas para cargos de nível superior

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Essa é uma excelente oportunidade para profissionais da educação que desejam ingressar na rede municipal de Canoas, com estabilidade, bons salários e chances em diferentes áreas de atuação.