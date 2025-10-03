Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 436 vagas e salários de até R$ 6 mil

Inscrições abertas até 8 de outubro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/10/2025 - 18:47 h
Prefeitura abre concurso com 436 vagas
Prefeitura abre concurso com 436 vagas -

A Prefeitura de Canoas (RS) anunciou a abertura de um concurso público para profissionais de nível médio e superior, oferecendo 436 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. O processo tem foco na área da educação e busca reforçar a rede municipal de ensino, com remunerações que chegam a R$ 6.146,02.

Os cargos contemplam jornadas de 20h e 40h semanais, com salários a partir de R$ 3.073,01.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições ficam abertas até o dia 8 de outubro, exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa que varia entre R$ 131,87 e R$ 219,79, conforme o cargo escolhido.

Leia Também:

Concurso em Salvador oferece 80 vagas com salários de R$ 2,5 mil
Maior concurso de 2025: IBGE abre 9.500 vagas com salários de até R$ 4 mil
Americanas abre mais de 5 mil vagas temporárias e efetivas
Todos ganham bem: conheça a cidadezinha onde até o salário “normal” é de rico

As provas objetivas estão previstas para o dia 2 de novembro de 2025. Para os cargos de nível superior, também haverá etapa de avaliação de títulos.

Vagas e salários

Especialista de Educação Básica / Apoio Pedagógico

  • Escolaridade: Superior completo em Pedagogia (com habilitação em Orientação, Supervisão, Coordenação ou Gestão Escolar)
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 40 (36 ampla concorrência + 4 PCD) + cadastro reserva
  • Salário: R$ 6.146,02
  • Provas: objetiva e de títulos

Professor de Educação Básica (PEB I – Anos Iniciais)

  • Escolaridade: Superior completo em Pedagogia
  • Carga horária: 20h
  • Vagas: 90 (81 AC + 9 PCD) + CR
  • Salário: R$ 3.073,01
  • Provas: objetiva e de títulos

Professor de Educação Básica (PEB I – Educação Infantil)

  • Escolaridade: Superior completo em Pedagogia
  • Carga horária: 20h
  • Vagas: 84 (76 AC + 8 PCD) + CR
  • Salário: R$ 3.073,01
  • Provas: objetiva e de títulos

Professor de Educação Básica (PEB II – Artes, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática)

  • Escolaridade: Superior completo em licenciatura plena na área de atuação
  • Carga horária: 20h
  • Vagas: de 3 a 5 por disciplina + CR
  • Salário: R$ 3.073,01
  • Provas: objetiva e de títulos

Técnico de Educação Básica / Apoio à Educação

  • Escolaridade: Ensino Médio completo (Normal/Magistério)
  • Carga horária: 40h
  • Vagas: 190 (171 AC + 19 PCD) + CR
  • Salário: R$ 3.073,01
  • Prova: objetiva

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas entre 8 de setembro e 8 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora.

  • Taxa para nível médio: R$ 131,87
  • Taxa para nível superior: R$ 219,79

Etapas do concurso

  • Prova objetiva: 2 de novembro de 2025
  • Prova de títulos: apenas para cargos de nível superior

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Essa é uma excelente oportunidade para profissionais da educação que desejam ingressar na rede municipal de Canoas, com estabilidade, bons salários e chances em diferentes áreas de atuação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público emprego professor vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura abre concurso com 436 vagas
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

Prefeitura abre concurso com 436 vagas
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

Prefeitura abre concurso com 436 vagas
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Prefeitura abre concurso com 436 vagas
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x