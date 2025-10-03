Menu
EMPREGOS & NEGÓCIOS

Concurso em Salvador oferece 80 vagas com salários de R$ 2,5 mil

Inscrições abertas até 5 de novembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/10/2025 - 17:27 h
Concurso público em Salvador
Concurso público em Salvador -

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB-5/BA-SE) abriu inscrições para o concurso público que visa contratar e formar cadastro reserva de profissionais. O prazo para inscrição vai até o dia 5 de novembro.

O certame oferece 2 vagas imediatas e 78 para cadastro reserva, com oportunidades para candidatos de nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.550,00, além de benefícios que chegam a R$ 730. A carga horária será de 40 horas semanais.

Vagas e benefícios

Bibliotecário Fiscal (Nível Superior)

  • Vaga efetiva: 1 (AC) e 1 (PN)
  • Cadastro de reserva: 30 (AC), 3 (PCD), 12 (PN), 2 (PI), 1 (PQ)
  • Cidade de lotação: Salvador
  • Carga horária semanal: 40h
  • Salário base: R$ 2.550,00 + benefícios

Assistente Administrativo (Nível Médio)

  • Cadastro de reserva: 18 (AC), 2 (PCD), 8 (PN), 1 (PI), 1 (PQ)
  • Cidade de lotação: Salvador
  • Carga horária semanal: 40h
  • Salário base: R$ 1.610,80 + benefícios

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix, banca responsável pela organização do concurso, mediante pagamento da taxa.

  • Nível médio: R$ 60
  • Nível superior: R$ 65

Candidatos doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa até esta sexta-feira (3 de outubro).

Provas e prazos

As provas serão aplicadas no dia 14 de dezembro, em Salvador, onde ocorrerão todas as etapas do concurso. Os aprovados e convocados serão lotados na própria capital baiana.

A data de divulgação do resultado final ainda não foi definida.

O processo seletivo terá validade de 2 anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

x