Ex-presidente da OAB revela expectativa com nova gestão Daniela Borges

Luiz Viana esteve na posse de Daniela Borges, nesta sexta, 3 - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Presente na solenidade de posse de Daniela Borges como presidente reeleita da Seção Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), nesta sexta-feira, 3, o ex-presidente da instituição, Luiz Viana Queiroz, afirmou estar esperançoso com o novo mandato da chapa vencedora do processo eleitoral.

Em conversa com o Portal A TARDE, Luiz elogiou a primeira gestão de Daniela, no último triênio, e disse se sentir representado pelo trabalho dela à frente da OAB. Ele ainda pontuou que ele deve fazer um segundo mandato com novas conquistas.

"Muito importante a reeleição de Daniela Borges, primeira mulher presidente da OAB Bahia, com um trabalho extraordinário. Acho muito importante ter Daniela, ela me representa como presidente", afirmou Luiz Viana, que continuou.

"Creio que temos muitos desafios, são muitos desafios para representar bem a advocacia da Bahia. São muitos desafios, mas estou muito confortável e esperançoso. Ela vai fazer uma gestão muito melhor do que essa que já passou", completou.