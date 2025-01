“Sou presidente de toda a advocacia baiana”, avisa Daniela Borges

Daniela Borges toma posse de seu segundo mandato na presidência da OAB-BA - Foto: Denisse Salazar / Ag. A Tarde

Reeleita para presidência da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia (OAB-BA) no triênio 2025-2027, Daniela Borges tomou posse do cargo nesta sexta-feira, 3, em cerimônia realizada na sede da seccional, na Rua Portão da Piedade, Centro de Salvador.

Leia mais

>> ‘A campanha trouxe o pior da política para o universo da OAB’

>> Daniela Borges é reeleita e garante novo mandato na OAB-BA

Em conversa com o Portal A Tarde, ela falou sobre o clima de polarização que tomou conta da campanha eleitoral. Apesar da tensão do período, Daniela acredita que os ânimos se acalmaram e que a partir de agora a classe estará unida em busca de melhorias.

“Eu sou presidente de toda a advocacia baiana. A gente agora tem que trabalhar para fortalecer e valorizar toda a advocacia. Eu acredito que as eleições são também uma oportunidade da gente ouvir propostas, da gente fazer uma avaliação do último triênio, então vejo como algo muito importante dentro do processo democrático”, disse a presidente da OAB-BA.

“Claro que é muito ruim quando a gente vê chegar na política da OAB o que tem de pior na política partidária. Isso efetivamente, na minha avaliação, deve ser evitado. O sistema eleitoral deve encontrar formas de coibir isso, porque o que se deve discutir nas eleições são os projetos para a advocacia e não a gente ter um número absurdo de fake news. Então, acho que a eleição é um momento importante. Acho que a gente teve aí muitas coisas boas também, pelo menos dentro da nossa vivência, porque conseguimos ouvir a advocacia, rodar a Bahia inteira, ouvir muitas coisas bacanas que se tornaram propostas e estamos prontos para fazer o triênio mais extraordinário da história da OAB da Bahia”, acrescentou.

Daniela Borges projeta que a sua próxima gestão comandando a Ordem no estado trará importantes de avanços para os advogados, junto à melhoria nas condições do judiciário.

“Nós temos falta de juízes, falta de servidores, prerrogativas que não são respeitadas, então a gente vai atuar de uma maneira muito firme, criando uma escola de prerrogativas, uma procuradoria de honorários, para fortalecer nossa atuação na defesa da remuneração e na defesa da advocacia baiana. Vamos trabalhar muito em prol da jovem advocacia, com capacitação, com inovação, com tecnologia. Teremos uma OAB ainda mais inovadora, trazendo ainda mais benefícios também para o dia a dia da advocacia baiana”, garantiu.