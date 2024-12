Daniela Borges é reeleita e garante novo mandato na OAB-BA

Daniela volta ao posto, ao lado do seu vice Hermes Hilarião - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A candidata Daniela Borges, que encabeça a chapa "União pela Advocacia", foi reeleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA), durante eleição realizada nesta terça-feira, 19. Daniela volta ao posto, ao lado do seu vice Hermes Hilarião, com 54% dos votos válidos, isto é, 12.517 votos.

Em Salvador, a votação foi realizada no Shopping da Bahia, e encerrou às 17h. Minutos antes, a candidata Ana Patrícia, que encabeçou a chapa “Muda OAB”, compareceu no local para registrar o seu voto.

Derrotada neste pleito, Ana Patrícia acumulou 46% dos votos, o equivalente a 10.475 votos válidos. A candidata da oposição tinha como vice, o advogado Ivan Jezler.

Esta eleição definirá o próximo gestor da autarquia no triênio 2025/2027.

Veja quem são os eleitos:

Daniel Moraes - Tesoureiro;

Cléia Costa - Secretaria Geral;

Raphael Pitombo - Secretaria Geral Adjunta.

Veja os eleitos para o Conselho Federal

Mariana Oliveira;

Fabrício Castro;

Christianne Gurgel;

Luiz Viana;

Esmeralda Oliveira;

Luiz Coutinho.

