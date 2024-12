OAB-BA realiza eleições nesta terça

Disputa da direção estadual será entre a atual presidente Daniela Borges e oposicionista Ana Patrícia Leão. - Foto: Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

A Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) realiza nesta terça-feira, 19, as eleições que vão definir os cargos eletivos para o triênio 2025-2028.

A disputa da direção estadual será entre a chapa “União pela Advocacia” da atual presidente Daniela Borges, que concorre à reeleição, e a chapa de oposição “Muda OAB”, encabeçada por Ana Patrícia Leão.

As eleições serão realizadas das 9 às 17h, exclusivamente em formato presencial, em Salvador, na Tenda do Piso L3 do Shopping da Bahia, e em mais 48 locais espalhados pelas 37 subseções da OAB-BA em todo o estado. Os locais de votação e demais informações podem ser consultados no site: https://eleicoes2024.oab-ba.org.br.

O voto é obrigatório para todos advogados e advogadas adimplentes com a seccional, exceto para aqueles com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo. Além da diretoria da seccional, serão escolhidos conselheiros seccionais, conselheiros federais pela Bahia, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAB) e as diretorias das 37 subseções da OAB-BA, conforme o Edital n. 046/2024-CP, disponibilizado no Diário Eletrônico da OAB.

Para os que forem votar no Shopping da Bahia, a primeira hora de estacionamento será gratuita. Os advogados que não puderem comparecer poderão justificar sua ausência no prazo de 30 dias após as eleições, entre 21/11 e 20/12.