Ana Patrícia vota em disputa pela presidência da OAB-BA

A poucos minutos de encerrar a votação, a candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Ana Patrícia, compareceu às urnas eletrônicas, ao lado do candidato a vice Ivan Jezler, no Shopping da Bahia, por volta das 16h15, desta terça-feira, 19.

As urnas foram fechadas para apuração dos votos às 17h. Neste pleito concorre as chapas "Muda OAB", encabeçada por Ana Patrícia e a "União pela Advocacia", que tem como titular a candidata à reeleição, Daniela Borges e o vice Hermes Hilarião.

Esta eleição definirá o próximo gestor da autarquia no triênio 2025/2027.

A Bahia possui, ao todo, 37.280 advogados que estão aptos a votar e deverão comparecer aos 49 locais de votação em todo o estado.