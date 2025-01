Vice da OAB-BA pede que Jerônimo encaminhe piso da advocacia à Alba

Hermes Hilarião foi eleito vice-presidente da OAB-BA - Foto: Denisse Salazar / AG. A Tarde

Empossado como vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) nesta sexta-feira, 3, Hermes Hilarião elencou quais serão as prioridades da gestão no triênio 2025-2027.

Leia mais

>> “Sou presidente de toda a advocacia baiana”, avisa Daniela Borges

>> Daniela Borges é reeleita e garante novo mandato na OAB-BA

>> ‘A campanha trouxe o pior da política para o universo da OAB’

Para o Portal A Tarde, ele ressaltou que uma demanda que será tratada com urgência é a valorização dos honorários da categoria. “Vamos continuar com a defesa firme para que tenhamos um piso salarial através de uma lei estadual. A gente pede novamente isso ao governador Jerônimo Rodrigues, para que encaminhe o projeto para a Assembleia Legislativa”, cobrou.

Hilarião também comentou que a OAB terá uma papel crucial para apoiar a classe diante dos desafios impostos ao exercício profissional pelas novas tecnologias

“A OAB da Bahia deve auxiliar tanto o advogado do início de carreira quanto o advogado mais experiente para que a inteligência artificial seja utilizada a nosso favor, para que a gente possa aderir a nossa profissão com mais eficiência”, destacou.

Por fim, o vice da Ordem na Bahia, defendeu o posicionamento do órgão em favor da democracia, e rechaçou que haja alinhamento ideológico por defender a pauta.

“A OAB tem uma história de luta em defesa da democracia. Foi uma entidade que participou do processo de redemocratização do estado brasileiro e nós temos um reconhecimento constitucional previsto na Constituição Federal que nos dá o dever de lutar não só pelos interesses da advocacia como também em defesa do estado democrático e de direitos. Então a OAB não tem um posicionamento político ou de esquerda ou de direita, nós defendemos os valores constitucionais, os direitos humanos, os direitos fundamentais, o bem-estar social e acima de tudo a democracia’. pontuou.