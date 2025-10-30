TRT-BA unifica sedes em novo fórum trabalhista na Avenida Paralela

Fórum Trabalhista 2 de Julho foi inaugurado nesta quinta-feira, 30 - Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

“Uma nova era para a Justiça do Trabalho”. Foi dessa forma que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5), o desembargador Jéferson Muricy, definiu a nova sede do TRT baiano, que foi inaugurada nesta quinta-feira, 30, em Salvador.

O Fórum Trabalhista 2 de Julho, no bairro de Narandiba, na Avenida Paralela, é formado por duas torres e reúne, em um só endereço, as 39 Varas do Trabalho da capital baiana, além dos gabinetes de desembargadores e unidades administrativas.

Jéferson Muricy destacou que a mudança de endereço para um local de fácil acesso e a unificação de todas as varas em um mesmo lugar vai facilitar o ingresso da população aos serviços da Justiça do Trabalho.

“Nós passamos a ocupar uma unidade integrada, ou seja, reunificamos todos os nossos setores do tribunal que estavam dispersos em três prédios diferentes, um no Comércio e dois em Nazaré. A partir de agora estaremos todos e todas aqui neste ambiente. Isto é importante em termos de sinergia, de contato, em um prédio muito mais moderno e acessível”, disse o presidente do TRT-BA.

É um tempo novo, um tempo de mais qualidade para o trabalho dos que aqui estão e de acesso para a sociedade que nos procura Presidente do TRT-BA, Jéferson Muricy

O secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, acredita que o novo prédio fortalece a Justiça do Trabalho, e ajuda a combater os ataques e a precarização nos últimos anos.

“A justiça do trabalho é fundamental para a preservação dos direitos, especialmente da classe trabalhadora. Vemos com bons olhos essa modernização, com a utilização desse novo equipamento. Já sofremos ameaças do passado, asfixias financeiras do poder judiciário trabalhista, numa incompreensão do seu papel na sociedade. Então, considero muito relevante fortalecer o TRT”, avaliou Augusto.

O novo fórum também trará melhores condições para a atuação dos advogados, é o que prevê a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Daniela Borges.

“Uma boa parte da advocacia atua na área trabalhista no dia a dia. É um judiciário que movimenta muita gente, uma área que tem audiências diárias e cotidianas, e sem dúvida nenhuma trazer agora esse prédio moderno, muito bem localizado, com toda estrutura, e o primeiro grau e o segundo grau em uma única unidade traz ganhos imensos para o judiciário, para os servidores, para advocacia na área trabalhista e também para o cidadão que vem aqui pleitear seus direitos”, pontuou Daniela.

Desembargador Jéferson Muricy, presidente do TRT-5, comemorou inauguração da nova sede. | Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

Nova passarela

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi uma das autoridades presentes na cerimônia de inauguração do novo prédio do TRT-BA. O gestor revelou que o sistema de transporte deve ser reforçado na região do novo equipamento e falou sobre a possibilidade de instalação de uma nova passarela de ligação ao metrô.

“A gente sabe que vai ter uma demanda estimada de pelo menos 3 mil pessoas e aí naturalmente você precisa entrar com os serviços públicos para atender. Então, já foram realizadas intervenções de trânsito, e vamos reforçar as linhas de ônibus para atender essa demanda. Estamos estudando no futuro a conexão de uma passarela com a estação do metrô para trazer mais segurança aos transeuntes que vão precisar se deslocar para utilizar esse modal de transporte público”, projetou o prefeito.

O chefe do Executivo da capital baiana também celebrou a inauguração do fórum e disse que a nova sede é um benefício para a cidade.

“Não tenho dúvidas que quem vai ganhar com isso é o cidadão, que vai poder ter em um único local, todos os serviços da Justiça do Trabalho e com isso melhorar o seu acesso à justiça e poder fazer valer os seus direitos”, frisou.

Bruno Reis avalia mudanças na mobilidade da região. | Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

Bruno ainda falou sobre os planos para ocupar a antiga sede do TRT-BA no bairro do Comércio, como mais um esforço para levar pessoas para aquela região da cidade.

“É um prejuízo para o Comércio, isso é um fato. A prefeitura, inclusive, vem analisando a possibilidade de locar, na sede do antigo TRT, espaços para ocupar aquele prédio. Estou articulando com outros atores também para que possam se instalar lá para com isso a gente levar mais pessoas para o centro antigo. Só a ocupação das pessoas é que vai, na prática, efetivar a verdadeira retomada do centro antigo, a virada daquela área", concluiu o prefeito.