Presidente de A TARDE recebe Comenda Ministro Coqueijo Costa do TRT-BA

André Luiz Duarte Teixeira recebe Comenda Ministro Coqueijo Costa do TRT-BA - Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

André Luiz Duarte Teixeira, diretor de Normas e Legislação da Ademi/BA, recebeu a Comenda Ministro Coqueijo Costa, homenagem do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) que reconhece serviços relevantes à Justiça do Trabalho e à sociedade baiana. A cerimônia aconteceu no dia 22, no auditório do Tribunal Pleno, em Nazaré, e foi conduzida pelo presidente do TRT-BA, desembargador Jéferson Muricy. Também foi homenageado o Jornal A Tarde, representado pelo seu presidente, João de Mello Leitão, reconhecido pela importante contribuição ao jornalismo baiano.

Celebração

Edna e Cícero Sena abriram as portas de seu belo apartamento no Morro Ipiranga, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, para comemorar seus aniversários no dia 22. A recepção teve trilha sonora especial com sax ao vivo por Lavine Lima e um almoço caprichado com destaque para uma paella deliciosa. Durante os parabéns, Edna, sempre gentil, convidou outros aniversariantes de agosto para soprar as velinhas. Os filhos Tiago, Carol e a nora Carol ajudaram a receber os convidados. Já os netos Felipe e Rafael garantiram a animação da festa.

Edna e Cícero Sena celebraram em clima familiar com os filhos Tiago, Carol e a nora Carol, e a alegria dos netos Felipe e Rafael | Foto: Divulgação

Encontro

Marilia Fernandes reuniu amigos para um jantar primoroso em homenagem ao músico Flávio Venturini e aos aniversariantes do mês: Marta Goes, Monica San galo, Paulo Nunes, Neiton Inácio e Cininha Lefundes. O encontro aconteceu no cerimonial Sônia Stelle, onde Marilia mesma criou o cardápio, muito elogiado pelos convidados. O camarão à la Thermidor e o coquetel de camarão foram os pratos de destaque da noite. O grupo celebra amizades de longa data em clima de alegria e confraternização.

Marilia Fernandes recepciona Flávio Venturini e amigos em jantar com cardápio exclusivo | Foto: Divulgação

Destaque

O arquiteto Márcio José recebeu o Prêmio José Marcelino – Anuário de Arquitetura e Decoração 2024/2025 na categoria Arquitetura Exterior Casa. O prêmio destaca seu talento, criatividade e contribuição para a valorização da arquitetura contemporânea baiana. Em sua 10ª edição, a premiação reforça a importância da excelência no setor e celebra mais um capítulo de sucesso na carreira de Márcio José, que alia estética, funcionalidade e inovação em seus projetos.

Márcio José é premiado por sua contribuição à arquitetura exterior contemporânea na Bahia | Foto: Divulgação

Reconhecimento

A VIA Press Comunicação foi finalista na categoria Empresa Inovadora do Prêmio IEL de Talentos 2025, etapa Bahia. O reconhecimento veio pelo programa de estágio VIA Transforma, voltado à formação e capacitação de jovens talentos. A premiação acontece amanhã, às 15h, no Centro de Convenções de Salvador. Ao todo, 757 projetos concorrem em nível nacional. Para Elaine Hazin, CEO da VIA Press, o programa é “o coração da empresa” e reafirma o compromisso com o desenvolvimento profissional de novos talentos.

Elaine Hazin celebra o reconhecimento da VIA Press no Prêmio IEL | Foto: Divulgação

Transformação

Robspierre Valcacio assume a Diretoria de Planejamento, Inteligência e Inovação Turística da Secult Salvador, consolidando sua trajetória como gestor público. Com passagem pelas maiores redes hoteleiras do país, ele leva ao setor público sua experiência em excelência de atendimento, inovação e gestão centrada em pessoas. À frente da área estratégica, lidera ações que integram tecnologia, sustentabilidade e políticas públicas para posicionar Salvador como Destino Turístico Inteligente (DTI). Um dos focos é a inclusão da capital na Rede de Destinos Turísticos Inteligentes (RDTI), projeto do Ministério do Turismo com o Sebrae.

Com olhar estratégico, Robspierre Valcacio conecta turismo, cultura e inovação em Salvador | Foto: Divulgação

Congresso

Os médicos radiologistas Luciana Matteoni e Antonio Carlos Matteoni marcaram presença no XXII Congresso Latinoamericano de Ultrassonografia em Medicina e Biologia (FLAUS 2025), em São Paulo, neste mês de agosto. Sócios da Clínica Matteoni, pai e filha reforçaram a tradição de excelência ao brilhar no evento: ela ministrou três aulas e moderou uma sessão científica, enquanto ele apresentou uma aula e conduziu um curso prático.

Antonio Carlos Matteoni e Luciana Matteoni durante congresso em Sampa | Foto: Divulgação

Social

A tradicional Obra Social Mansão do Caminho realiza em parceria com o Salvador Shopping, uma ação especial para a venda de itens que ajudarão a arrecadar recursos para manter os projetos sociais da instituição. O stand está disponível até o dia 31, no Piso L1, e funciona de segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo, das 12h às 20h, com comercialização de camisas, chaveiros, bottons, canecas e peças produzidas pelos membros da Tapeçaria.

Roda de Conversa

Como parte do conjunto de ações envolvendo a exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia, acontece uma roda de conversa gratuita sobre a vida e a obra do renomado artista baiano, na próxima quinta-feira, às 16h, na Caixa Cultural Salvador. Para participar do bate-papo, basta comparecer ao local, sem necessidade de inscrição prévia. A condução da atividade aberta ao público será feita por Christian Cravo, fotógrafo, filho de Cravo Neto e curador da exposição, e por Bené Fonteles, artista visual, compositor e escritor.

Parisiense

O Festival Brésil en Mouvements, da Associação Autres Brésils, acontecerá em Paris de 18 a 20 de setembro, no Cine 7 Parnassiens. O evento cinematográfico será aberto com O Último Azul, de Gabriel Mascaro, em avant-première europeia.

Aniversários

Hoje (28): Otto Alencar, Isadora Boaventura Pimenta, Indira Dantas Costa Araújo, Cláudia Lopes, Márcio Sarmento Netto, Nina Sá, Solange Bernabó

Amanhã (29): Marcelo Martins Duarte, Rita Moraes, Benito Gama, Denny Fingergut