TRT da Bahia terá nova administração a partir de novembro

A nova administração do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, eleita para o biênio 2025/2027, tomará posse em 5 de novembro. A desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi assumirá a presidência, ladeada pela desembargadora Suzana Maria Inácio Gomes na vice-presidência, o desembargador Marcos Oliveira Gurgel como corregedor regional e a desembargadora Eloína Maria Barbosa Machado como corregedora regional adjunta. Em uníssono, os novos gestores prometeram continuar a conduzir o TRT-BA a uma posição de ainda maior destaque no cenário nacional, reforçando que o diálogo será o elemento-chave para unir magistrados e servidores e alcançar os melhores resultados.

Nos dias hoje e amanhã, das 11h às 20h, a Casa Su Misura celebra a chegada da coleção Primavera 2025 na loja da Ladeira da Barra, em Salvador. Ao lado de Rita Barros, que assina a curadoria, Regina Weckerle recebe clientes e amigos para conhecer as novidades da estação. O mix de produtos traz peças que ultrapassam modismos, com o inconfundível toque Su Misura. Entre os destaques, tecidos sustentáveis, bordados artesanais, alfaiataria primorosa e uma cartela de cores que vai do terra ao azul hortênsia, traduzindo a leveza e a beleza da nova temporada.

Aos 19 anos, a escritora e professora Catharine Nabuco lança seu primeiro livro, Cartas para um Vestibulando, no dia 11, no Museu do Mar, no Santo Antônio Além do Carmo. A obra reúne cartas emocionais escritas durante sua própria trajetória de dificuldades nos estudos e busca ressignificar o vestibular como um processo de autoconhecimento. Com linguagem íntima, a obra aborda temas como pressão, culpa e procrastinação, oferecendo apoio emocional e técnico aos estudantes. O livro é voltado a vestibulandos, mas também dialoga com pais e professores.

Anna Libório descansa no sul da Bahia após um semestre intenso de trabalho, marcado por seu dinamismo e foco em transformar o varejo baiano. Incansável, percorre grande parte dos 417 municípios do estado com suas consultorias, que seguem em ritmo acelerado. Para recarregar as energias, buscou a brisa litorânea e revelou o novo segredo: adquiriu um imóvel pé na areia em Ilhéus. A escolha do local não foi por acaso, foi lá que viveu a adolescência ao lado do pai, juiz da comarca, criando memórias afetivas que nunca esqueceu. Anna, apaixonada pela Bahia, decidiu agora estar mais próxima desse paraíso que tanto marcou sua história.

Médica veterinária há mais de duas décadas, Gabriela Covizzi fez transição de carreira há pouco mais de um ano, quando decidiu empreender e lançar sua marca de velas aromáticas e artesanais, com peças de produção própria: a Alla Luce. Inspirada na Itália, a empresa vem conquistando o coração e o olfato não só dos soteropolitanos, mas de pessoas de todo o Brasil. Neste mês, ela vai lançar no mercado outras linhas aromáticas, marcando um novo momento da marca, com fragrâncias que prometem estimular o relaxamento, a serenidade, a alegria, a vitalidade, o calor, o aconchego e muito mais.

Os empresários Edinho Engel e Flávio Bandeira já começam a se preparar para a abertura do Amado Salvador, segunda unidade da marca Amado, que chegará ao Salvador Shopping, em outubro. Com mais de 70% da obra concluída, o local contará com cerca de 120 lugares. Com projeto arquitetônico assinado por Caio Bandeira e Thiago Martins, o espaço, localizado no piso L1, terá ainda um mezanino onde está sendo instalada uma moderna loja de vinhos que comercializará rótulos.

Em expedição pela Amazônia Paraense, o agitador cultural Uran Rodrigues vive experiências únicas com a Quase Nativa, ao lado de criadores de conteúdo e uma equipe de 11 pessoas. O roteiro inclui visitas ao centro histórico de Belém, gastronomia, carimbó e imersão nas ilhas do Marajó, Algodoal e Cotijuba, fortalecendo o turismo de base comunitária e conexões com lideranças locais.

A segunda edição do Sauípe Weekend 2025 será realizada de 20 a 22 de novembro, reunindo alguns dos principais nomes da música baiana em três dias de celebração na Costa do Sauípe. Nesta edição, que também celebra os 40 anos da Axé Music, reúne artistas consagrados e que traduzem a força do gênero: Saulo, Timbalada, Tomate, Filhos de Jorge, É o Tchan, Banda Eva, Psirico, Jau e Alexandre Peixe.

Amanhã, numa parceria da Associação Viva Madeleine e o Centro Cultural Verso, acontece o colóquio Diálogos Afro-Transatlânticos, do Ano França-Brésil, que debaterá a cultura afro-brasileira e sua influência na identidade nacional, por manifestações como o centenário Bembé do Mercado, em Santo Amaro da Purificação, e a 24a Lavagem da Madeleine, em Paris, no domingo vindouro. Daqui seguiu o babalorixá Pai Pote, e de Lisboa voará hoje a advogada Maria Andreza Sá Gonçalves. O local é o Césure, no Campus Censier da Sorbonne Nouvelle, no 5° distrito da Cidade Luz.

No clima romântico e florido da primavera, a música volta a percorrer a trilha da natureza no maior evento da Chapada Diamantina. De 02 a 04 de outubro, o Festival de Lençóis vai reunir em sua programação shows de Liniker, Edson Gomes, Banda Oliveira convida Maria Gadú e Jorge Vercillo, Ópera B, Carneirinho, Thathi, Clariana canta Amy Reggae e house e Samantha Tosto canta bossa nova e samba. Nesta edição de 2025, o Festival de Lençóis fortalece o conceito de promover as artes e as práticas do turismo cultural na região da Chapada Diamantina, por meio da fomentação da cultura, sustentabilidade e cidadania.

