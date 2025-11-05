Lula celebra aprovação de isenção do Imposto de Renda: “Dia histórico”

Lula disse que a que a proposta vai ser crucial para tornar o Brasil um país mais justo. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a aprovação no Senado, nesta quarta-feira, 5, do projeto de lei de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Em um longo texto nas redes sociais, o mandatário disse que hoje é “um dia histórico” e projetou que a proposta vai ser crucial para tornar o Brasil um país mais justo e com um sistema tributário mais equilibrado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Com a aprovação de nosso projeto de Lei pelo Congresso Nacional, com imposto zero para quem recebe até 5 mil reais e desconto para quem ganha entre 5 mil e 7.350 reais, milhões de pessoas que vivem de seu trabalho não precisam mais pagar o IR ou terão imposto reduzido, garantindo mais dinheiro no bolso. Quem ganha muito vai contribuir com a sua justa parte. O nome disso é justiça tributária”, postou o petista no X.

O texto foi aprovado em votação simbólica na Casa Alta do Congresso Nacional. Antes de passar pelo plenário, a proposta recebeu o aval da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), também em votação simbólica, sob relatoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Encaminhado pelo governo em março, o projeto é uma promessa de campanha de Lula e uma das apostas do petista para a sua reeleição.

Hoje é um dia histórico. Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil.



Com a aprovação de nosso projeto de Lei pelo Congresso Nacional, com… pic.twitter.com/SNUD3oHSCY — Lula (@LulaOficial) November 5, 2025

Alívio no bolso

O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação.

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês). O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%.

O relator da proposta foi o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que acatou apenas emendas dos senadores Eduardo Gomes (PL-TO) e Rogério Carvalho (PT-SE).