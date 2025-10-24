Menu
APOIO POPULAR

AtlasIntel: maioria aprova isenção do Imposto de Renda e taxação de grandes fortunas

Proposta é uma das apostas de Lula para garantir a sua reeleição em 2026

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/10/2025 - 8:33 h
Isenção nno IR deve começa a valer em 2026.
Isenção nno IR deve começa a valer em 2026.

A maioria da população brasileira vê com bons olhos a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$5 mil por mês. Para 84% dos entrevistados ouvidos pela pesquisa pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, realizada em parceria com a LatamPulse e divulgada nesta sexta-feira, 24, a medida é boa para o Brasil.

Ainda segundo o levantamento, 60% dos eleitores acreditam que a isenção ajudará a diminuir a desigualdade social. Promessa eleitoral de Lula (PT), a proposta é uma das apostas do presidente para garantir a sua reeleição em 2026. Apesar disso, 52,4% avaliam que o principal objetivo da medida é reduzir a desigualdade de renda, enquanto 39,6% veem a ação como puramente eleitoral.

Série história da aprovação da isenção do IR.
Série história da aprovação da isenção do IR. | Foto: AtlasIntel/Bloomberg

O projeto de lei que trata sobre o assunto foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. A expectativa é de que a proposta receba o aval positivo dos senadores nos próximos dias, para depois ir à sanção presidencial e começar a valer no ano que vem.

Ainda conforme a pesquisa, 58,5% da população concorda plenamente com a intenção do governo de compensar a perda de arrecadação com a isenção do IR com o aumento de impostos de pessoas com renda acima de R$ 50 mil mensais. Apenas 19,8% disseram discordar completamente, enquanto 11,3% concordam parcialmente e 9,5% discordam parcialmente.

O levantamento também mostra que 62,9% dos entrevistados são a favor a taxação de super-ricos para financiar programas de combate à pobreza, fome e preservação ambiental, ante 32,8% que são contrários.

A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025 e ouviu 14.063 eleitores de todo o Brasil. A margem de erro é de 1 pp para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Atlasintel/A TARDE

O Instituto Atlasintel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT)sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Tags:

Imposto de Renda isenção do imposto de renda Lula pesquisa AtlasIntel taxação de super-ricos

x