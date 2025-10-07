Isenção do Imposto de Renda até R$ 10 mil: Otto chama medida de “maluquice”

Senador Otto Alencar (à esquerda) - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que acha difícil ampliar a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 10 mil, conforme desejam parlamentares do PL na Casa. O texto, que isenta àqueles que ganham até R$ 5 mil, foi aprovado de forma unânime, na semana passada, na Câmara dos Deputados.

A proposta será apresentada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF). Também na semana passada, ele afirmou que vê chances de aprovação do texto em plenário. "É evidente que haverá alguns destaques [emendas]. Acho que vai aprovar."

No entanto, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 7, o parlamentar baiano descartou a possibilidade.

Isso não passa. É maluquice. Não tem a menor chance disso Otto Alencar - Senador (PSD-BA)

Andamento do matéria no Senado

Questionado sobre o andamento do texto no Senado, ele disse que o processo ainda não tem relator na Casa, sendo necessário que o presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), converse com os líderes para saber se encaminha a matéria para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ou direto ao Plenário.

"Ainda não tem relator indicado pelo presidente Davi Alcolumbre. Ele vai ter que conversar com os líderes para saber se manda para a Comissão de Assuntos Econômicos ou leva direto para o plenário. Na minha opinião, ele vai mandar para a Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, ainda não há prazo pra isso", afirmou.

Lula diz acreditar que Senado aprovará isenção do Imposto de Renda

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse na segunda-feira, 6, acreditar que o Senado Federal aprove o projeto de lei de autoria do seu governo que isenta o IR (Imposto de Renda) para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais.

"E eu quero agradecer aos deputados, aprovamos por unanimidade, e eu acho que vamos aprovar no Senado que quem ganha até R$ 5 mil reais não pagará mais Imposto de Renda a partir do ano que vem", afirmou o chefe do Executivo, durante entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, interior do Maranhão.

A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados, com 493 votos a favor. O texto, relatado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ampliou o benefício, estendendo o limite de isenção parcial do Imposto de Renda para trabalhadores com renda de até R$ 7.350 mensais.

O governo Lula espera uma tramitação rápida no Senado. Caso seja aprovado, a medida segue para sanção presidencial. Mesmo com a aprovação ainda este ano, os cidadãos devem sentir os efeitos do PL 1087/25 em 2026.