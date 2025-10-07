Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Isenção do Imposto de Renda até R$ 10 mil: Otto chama medida de “maluquice”

Senador falou ao A TARDE sobre andamento do texto na Casa Legislativa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/10/2025 - 12:39 h | Atualizada em 07/10/2025 - 15:11
Senador Otto Alencar
Senador Otto Alencar (à esquerda) -

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que acha difícil ampliar a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 10 mil, conforme desejam parlamentares do PL na Casa. O texto, que isenta àqueles que ganham até R$ 5 mil, foi aprovado de forma unânime, na semana passada, na Câmara dos Deputados.

A proposta será apresentada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF). Também na semana passada, ele afirmou que vê chances de aprovação do texto em plenário. "É evidente que haverá alguns destaques [emendas]. Acho que vai aprovar."

No entanto, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 7, o parlamentar baiano descartou a possibilidade.

Isso não passa. É maluquice. Não tem a menor chance disso
Otto Alencar - Senador (PSD-BA)

Andamento do matéria no Senado

Questionado sobre o andamento do texto no Senado, ele disse que o processo ainda não tem relator na Casa, sendo necessário que o presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), converse com os líderes para saber se encaminha a matéria para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ou direto ao Plenário.

Leia Também:

Imposto de Renda: reforma pode aliviar bolso dos brasileiros em mais de R$ 300 mensais
Motta aponta "eficiência" da Câmara ao aprovar isenção do Imposto de Renda
Isenção do Imposto de Renda até 5 mil: o que muda no seu bolso?

"Ainda não tem relator indicado pelo presidente Davi Alcolumbre. Ele vai ter que conversar com os líderes para saber se manda para a Comissão de Assuntos Econômicos ou leva direto para o plenário. Na minha opinião, ele vai mandar para a Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, ainda não há prazo pra isso", afirmou.

Lula diz acreditar que Senado aprovará isenção do Imposto de Renda

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse na segunda-feira, 6, acreditar que o Senado Federal aprove o projeto de lei de autoria do seu governo que isenta o IR (Imposto de Renda) para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais.

"E eu quero agradecer aos deputados, aprovamos por unanimidade, e eu acho que vamos aprovar no Senado que quem ganha até R$ 5 mil reais não pagará mais Imposto de Renda a partir do ano que vem", afirmou o chefe do Executivo, durante entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, interior do Maranhão.

A proposta, uma das principais promessas de campanha de Lula, recebeu aprovação unânime na Câmara dos Deputados, com 493 votos a favor. O texto, relatado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ampliou o benefício, estendendo o limite de isenção parcial do Imposto de Renda para trabalhadores com renda de até R$ 7.350 mensais.

O governo Lula espera uma tramitação rápida no Senado. Caso seja aprovado, a medida segue para sanção presidencial. Mesmo com a aprovação ainda este ano, os cidadãos devem sentir os efeitos do PL 1087/25 em 2026.

Tags:

Câmara dos Deputados Imposto de Renda otto alencar Senado Federal

