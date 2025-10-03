Menu
POLÍTICA

Motta aponta "eficiência" da Câmara ao aprovar isenção do Imposto de Renda

Texto foi aprovado com voto de todos os deputados

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/10/2025 - 11:32 h
Hugo Motta e Arthur Lira juntos
Hugo Motta e Arthur Lira juntos -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou, nesta sexta-feira, 3, que a Casa mostrou "eficiência" no debate em torno da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. O texto foi aprovado de forma unânime na última quarta, 1°.

Motta aproveitou para elogiar a atuação do relator do projeto, Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, que conseguiu manter o texto em seu caráter original, e frisou o trabalho feito em conjunto pelo legislativo, que construiu uma compensação para a aprovação da pauta.

"A Câmara teve eficiência na construção da compensação, poderia ter se dado de diversas formas", afirmou o presidente da Câmara, em entrevista ao canal CNN Brasil.

"A Câmara construiu através do eficiente trabalho de Lira, construiu relatório com compensação em cima das pessoas que ganham mais, acima de R$ 600 mil por ano, algo em torno de R$ 50 mil. O papel de Arthur [Lira] foi muito bem feito na construção desse relatório", completou o deputado.

Isenção do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, 1°, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. A pauta, que agora vai para o Senado, foi aprovada com unanimidade por 493 votos.

