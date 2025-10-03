Menu
HOME > POLÍTICA
HOMENAGEM

José Eduardo é homenageado com maior honraria da Alba

Apresentador foi homenageado pela Alba em sessão solene

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 8:45 h | Atualizada em 03/10/2025 - 9:12
Apresentador José Eduardo recebe Comenda 2 de Julho em sessão na Alba
O apresentador José Eduardo recebeu a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), durante sessão realizada na Casa, na tarde de quinta-feira, 2. O autor da honraria foi o deputado estadual Matheus Ferreira (MDB).

Na presença dos familiares, o jornalista, emocionado, exaltou o 2 de Julho, que celebra a Independência da Bahia, considerando a data “um marco de coragem e resistência dos baianos, inclusive com a participação na luta de mulheres como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa, símbolos da bravura feminina que estiveram na linha de frente da Independência da Bahia”.

Além disso, parabenizou o emedebista, definindo-o como “um jovem parlamentar que se apresenta como uma grande promessa da política baiana”. Lembrou ainda do pai, o radialista Zé Osvaldo, “que lhe ensinou a amar o rádio”. José Eduardo ainda disse ser grato por aqueles que contribuíram para a jornada profissional, citando nomes como o produtor cultural e editor Paulo Borges, e os jornalistas Antônio Pastore e Jorge Alan.

“No meu campo de atuação, tenho trabalhado sempre na valorização da Bahia e de seu povo, em especial daqueles que mais precisam e que tanto me deram ao longo de minha carreira", afirmou o apresentador.

A solenidade foi comandada pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), contou com a presença do vice-governador do estado, Geraldo Júnior (MDB), e dos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Angelo Coronel (PSD-BA).

“Com sua forma direta, Zé Eduardo dá visibilidade às dores da periferia, aos problemas das comunidades, às demandas do povo simples. Você fez do microfone uma ferramenta de cidadania e um instrumento de transformação social. Esta comenda, concedida pela Casa do Povo, é uma justa homenagem a um profissional de sucesso, que cumpre uma missão de dar voz, espaço e atenção ao povo baiano”, declarou a deputada.

“Que esta Comenda 2 de Julho, símbolo da Independência da Bahia, seja mais um capítulo glorioso em sua história, uma lembrança perene de que seu esforço e dedicação são valiosos e fazem a diferença”, completou Matheus Ferreira.

Tags:

Alba Assembleia Legislativa da Bahia Comenda 2 de Julho José Eduardo Matheus Ferreira

x