HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Senado escolhe relator do projeto que amplia isenção do Imposto de Renda

Renan Calheiros será o responsável por analisar no Senado a proposta que isenta ganha até R$ 5 mil mensais

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 19:46 h | Atualizada em 07/10/2025 - 21:19
A proposta foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados
A proposta foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) será o relator da isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), nesta terça-feira, 7.

A proposta, aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados, agora segue para análise do Senado antes de seguir para sanção presidencial, sob responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto estabelece isenção total do IR para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil (R$ 60 mil ao ano) e concede desconto para aqueles que recebem até R$ 7.350 por mês.

Atualmente, a tabela do Imposto de Renda é progressiva: quanto maior a renda, maior a alíquota aplicada sobre a parcela correspondente. Hoje, estão isentos contribuintes com renda mensal de até R$ 3.036. A partir desse valor, a tributação é feita em faixas que podem chegar a 27,5%.

