Imposto de Renda: Senado aprova isenção para quem ganha até R$ 5 mil

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil no país entrou em uma nova fase nesta quarta-feira, 5, com a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

A medida, que segue para análise em plenário, também aliviar os bolsos de quem ganha até R$ 7.350 por mês, como já aprovado na Câmara dos Deputados. Para compensar a perda de arrecadação para o governo, o projeto prevê que contribuintes de alta renda paguem mais imposto.

A expectativa é que o documento seja votado nesta tarde pelos demais senadores com votação conduzida pelo presidente Davi Alcolumbre (PSD-MG).

Se a matéria for aprovada em plenário, ela segue para sanção ou veto do presidente Lula (PT). A medida é considerada uma aposta do governo na área economia e uma das principais bandeiras do gestão petista para as eleições de 2026.

Trabalhadores com carteira e salário de até R$ 5 mil ao mês

Hoje, está isento só quem ganha até R$ 3.036 ao mês. Quem ganha de R$ 3.036 a R$ 3.533 ao mês paga alíquota de 7,5%.

Esse percentual vai aumentando conforme as faixas de rendimento até alcançar 27,5%, acima de R$ 5.830,85.

A reforma do Imposto de Renda vai aliviar o bolso dos brasileiros a partir de 2026. Com a aprovação, há uma ampliação na faixa de isenção para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, beneficiando milhões de trabalhadores.

Se aprovada e sancionada por Lula (PT), a medida passa a valer em janeiro de 2026. A reforma prevê o fim da cobrança do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês, o que poderá representar uma economia de até R$ 313.