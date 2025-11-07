Influenciadora enfrenta concessionária e ganha desconto milionário

Influenciadora Michelle - Foto: Reprodução| Tik tok

A influenciadora Michelle, que também é formada em Direito, compartilhou em seu perfil no TikTok o relato de um problema que enfrentou com uma concessionária. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, ela contou que a negociação envolveu práticas que classificou como enganosas.

“Eles acharam que eu deixaria passar. Liguei para a Audi USA, liguei para a concessionária. E então, finalmente, enviei minha carta de reclamação com todos os problemas que eu tinha com o que estava acontecendo”, relatou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a confusão, Michelle recebeu uma ligação do gerente da empresa, e os dois discutiram sobre a situação.

“Começamos a discutir. Eu estava apenas expondo meu ponto de vista, explicando o que aconteceu. E eles acharam que, porque eu tinha conversado com eles, estava tudo bem. Então, enviei outro e-mail dizendo: ‘Vamos rescindir este contrato’”, contou.

Recebeu desconto milionário

Depois disso, ela recebeu uma proposta de acordo e foi aconselhada a aceitá-la, mas ainda tinha dúvidas sobre a negociação. “Eu realmente tinha um caso”, afirmou.

Com o passar do tempo, Michelle decidiu aceitar a nova proposta e acabou saindo no lucro: comprou o carro com um preço ainda melhor do que o original.

“Este é o seu sinal para, antes de mais nada, ler seus contratos [...] Em segundo lugar, você tem muito mais poder do que imagina. Em terceiro lugar, eu odiava a faculdade de Direito, mas sou muito grata por ter as habilidades de leitura e negociação. Acabei comprando este carro por US$ 10 mil a menos do que o preço de tabela”, concluiu.

A história de Michelle conquistou o público nas redes sociais, acumulando mais de 55 mil visualizações e diversos comentários elogiando sua atitude.