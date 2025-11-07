Cantora revela que parou de beber para salvar casamento

A famosa revelou que se considerava viciada em beber - Foto: Ilustrativa | Freepik

Luiza Possi abriu o coração e revelou que o consumo de bebidas alcoólicas foi um dos principais motivos para a crise em seu casamento com o diretor de TV Cris Gomes. Sincera, a cantora revelou que o casal deixou o álcool de lado para firmar a relação.

“Parei de beber porque o Cris parou de beber. Ele precisava parar pelo bem do nosso relacionamento. Ele precisava parar de beber ou não ia dar certo mais. E ele parou mesmo. Aí pensei que, se eu não parasse, não poderia dar força para ele”, disse ela durante o ‘Festa da Firma Podcast’.

A loira ainda reforçou que sua iniciativa ajudou o rapaz a não sentir vontade de beber. “Ele pode ter recaídas e vai beber porque vai me ver bebendo. Ou estamos na mesma frequência, ou vou acabar com meu casamento”, completou.

Por fim, a artista confessou que bebia em diversas horas do dia, incluindo o café da manhã, se considerando uma pessoa viciada em álcool. “Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, eu já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo, eu bebia cerveja. Posso dizer que eu era adicta, viciada”, concluiu.