Andressa Urach rebate críticas após anunciar nova carreira
A famosa defendeu seu direito de ter outra profissão
Por Franciely Gomes
Andressa Urach usou suas redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo após revelar sua nova carreira como cantora de funk. Chamada de MC Ímola nesta nova fase, a famosa afirmou que chegou para revolucionar a cena musical.
“Muita gente não acredita que uma criadora de conteúdo adulto possa ser levada a sério como cantora de funk, mas estou aqui para mostrar que talento e determinação falam mais alto que o preconceito”, disse ela.
Recentemente, a loira também comentou sobre o compromisso com sua fé em Deus e afirmou que sua crença não será abalada pelo teor das letras de suas canções, que falam de sexo explicito.
“A minha fé continua sendo a mesma, independentemente do palco. Levo Deus comigo em tudo o que faço - seja nos conteúdos adultos, seja agora no funk”, disse ela em entrevista à revista Vogue.
