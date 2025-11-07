Irmão de Zezé Di Camargo afirma ter nojo de Luciano Huck

Welington e Zezé juntos so lado de Luciano - Foto: Instagram | TV Globo

Welington Camargo usou suas redes sociais para detonar o apresentador Luciano Huck. O irmão de Zezé Di Camargo rebateu o discurso do comunicador sobre a megaoperação da Polícia Militar no Rio de Janeiro e afirmou que sente nojo dele.

“Você é a escória da sociedade brasileira. Você é a escória da mídia brasileira. Você fala que 120 mães choraram a morte de seus filhos, lembrando que entre essas quatro eram policiais. Você fala do uso da força, mas quando você foi fazer o Lata Velha lá na favela, você usou quem? Você chamou o BOPE para te proteger, seu hipócrita”, disse ele.

“Você não passa de um hipócrita, nojento. Você termina sua entrevista na Globo, pega seu helicóptero blindado, vai para sua casa blindada, leva seus filhos num carro blindado cheio de segurança, enquanto a maioria da sociedade não tem isso”, completou.

Por fim, o rapaz alegou que Huck era um verme e o chamou de hipócrita. “Luciano Huck é um nojo. Você é um verme, eu tenho nojo da sua cara. Deixa de ser hipócrita. Você deveria fazer uma retratação pública. Hipócrita é o seu nome”, finalizou.

Veja o discurso de Luciano Huck: