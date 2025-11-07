Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RANÇO

Irmão de Zezé Di Camargo afirma ter nojo de Luciano Huck

O rapaz proferiu uma série de críticas contra o apresentador

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/11/2025 - 21:52 h
Welington e Zezé juntos so lado de Luciano
Welington e Zezé juntos so lado de Luciano -

Welington Camargo usou suas redes sociais para detonar o apresentador Luciano Huck. O irmão de Zezé Di Camargo rebateu o discurso do comunicador sobre a megaoperação da Polícia Militar no Rio de Janeiro e afirmou que sente nojo dele.

“Você é a escória da sociedade brasileira. Você é a escória da mídia brasileira. Você fala que 120 mães choraram a morte de seus filhos, lembrando que entre essas quatro eram policiais. Você fala do uso da força, mas quando você foi fazer o Lata Velha lá na favela, você usou quem? Você chamou o BOPE para te proteger, seu hipócrita”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Andressa Urach rebate críticas após anunciar nova carreira
Jojo Todynho ignora denúncia e volta a detonar colegas de faculdade
Cantora revela que parou de beber para salvar casamento

“Você não passa de um hipócrita, nojento. Você termina sua entrevista na Globo, pega seu helicóptero blindado, vai para sua casa blindada, leva seus filhos num carro blindado cheio de segurança, enquanto a maioria da sociedade não tem isso”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Welington Camargo (@welingtoncamargo.gospel)

Por fim, o rapaz alegou que Huck era um verme e o chamou de hipócrita. “Luciano Huck é um nojo. Você é um verme, eu tenho nojo da sua cara. Deixa de ser hipócrita. Você deveria fazer uma retratação pública. Hipócrita é o seu nome”, finalizou.

Veja o discurso de Luciano Huck:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

luciano huck Welington Camargo Zezé Di Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Welington e Zezé juntos so lado de Luciano
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Welington e Zezé juntos so lado de Luciano
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Welington e Zezé juntos so lado de Luciano
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Welington e Zezé juntos so lado de Luciano
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x