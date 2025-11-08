Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIANÃO FEMININO

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Após críticas sobre o estado do campo antes da final Ba-Vi, a Arena Fonte Nova esclareceu que o gramado está dentro dos padrões técnicos

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/11/2025 - 15:28 h
Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino
Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino -

O estado do gramado da Arena Fonte Nova, palco da final do Campeonato Baiano Feminino de 2025, chamou atenção antes da bola rolar para o clássico Ba-Vi.

Para o duelo marcado para às 16h, entre Bahia e Vitória — que vale o hexacampeonato baiano para o Tricolor —, o campo apresenta uma aparência ressecada, com a tradicional tonalidade verde dando lugar a um marrom claro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja:


A fim de entender as condições para a decisão do Baianão Feminino, o Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Arena Fonte Nova, que garantiu que o gramado está com todos os parâmetros de qualidade dentro do padrão, apresentando apenas um leve comprometimento estético devido a uma intervenção recente.

Para as próximas partidas, o gramado estará com os parâmetros técnicos mantidos e a parte visual renovada
informou a Arena Fonte Nova - em nota

Confira a nota na íntegra:

"A Arena Fonte Nova esclarece que, de acordo com o planejamento de manutenção, na janela entre jogos, de 3 a 19 de novembro, realizou o corte vertical no sentido diagonal e um topdressing no gramado, com aplicação de areia para uniformizar a superfície e fortalecer a grama.

Com a recente substituição do gramado, essas atividades são importantes para eliminar qualquer possível desnível entre os rolos do plantio.

Esta intervenção foi alinhada com o Esporte Clube Bahia. Posteriormente, a final do Campeonato Baiano Feminino 2025 foi incluída na programação para este sábado, 8. O gramado está com todos os parâmetros de qualidade dentro do padrão, apresentando apenas leve comprometimento estético devido à intervenção recente.

Para as próximas partidas, o gramado estará com os parâmetros técnicos mantidos e a parte visual renovada".

Leia Também:

Halter fica: Zagueiro atinge meta e Vitória terá que pagar R$ 7 milhões
De volta! Caio Alexandre reforça o Bahia após quase três meses
De Ávine a Petković: ídolos de Bahia e Vitória inspiram nomes de bebês

Apesar da aparência, a bola está prevista para rolar normalmente às 16h.

As Mulheres de Aço, que têm a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, vão a campo com: Yanne; Isa Fernandes, Nalon, Tchula e Mila Santos; Suellen, Ju Oliveira e Luana; Rhaizza, Cássia e Gica, sob o comando de Felipe Freitas.

Já as Leoas da Barra estão escaladas com: Kivia; Buga, Pipoca, Rute e Lanny; Vic, Mi e Bárbara; Roque, Sheilinha e Verena, todas sob as ordens do técnico Anderson Magalhães.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia ba-vi Campeonato Baiano Feminino vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x