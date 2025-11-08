Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Arena Fonte Nova explica aparência do gramado antes do Ba-Vi Feminino - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

O estado do gramado da Arena Fonte Nova, palco da final do Campeonato Baiano Feminino de 2025, chamou atenção antes da bola rolar para o clássico Ba-Vi.

Para o duelo marcado para às 16h, entre Bahia e Vitória — que vale o hexacampeonato baiano para o Tricolor —, o campo apresenta uma aparência ressecada, com a tradicional tonalidade verde dando lugar a um marrom claro.

A fim de entender as condições para a decisão do Baianão Feminino, o Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Arena Fonte Nova, que garantiu que o gramado está com todos os parâmetros de qualidade dentro do padrão, apresentando apenas um leve comprometimento estético devido a uma intervenção recente.

Para as próximas partidas, o gramado estará com os parâmetros técnicos mantidos e a parte visual renovada informou a Arena Fonte Nova - em nota

Confira a nota na íntegra:

"A Arena Fonte Nova esclarece que, de acordo com o planejamento de manutenção, na janela entre jogos, de 3 a 19 de novembro, realizou o corte vertical no sentido diagonal e um topdressing no gramado, com aplicação de areia para uniformizar a superfície e fortalecer a grama.

Com a recente substituição do gramado, essas atividades são importantes para eliminar qualquer possível desnível entre os rolos do plantio.

Esta intervenção foi alinhada com o Esporte Clube Bahia. Posteriormente, a final do Campeonato Baiano Feminino 2025 foi incluída na programação para este sábado, 8. O gramado está com todos os parâmetros de qualidade dentro do padrão, apresentando apenas leve comprometimento estético devido à intervenção recente.

Para as próximas partidas, o gramado estará com os parâmetros técnicos mantidos e a parte visual renovada".

Apesar da aparência, a bola está prevista para rolar normalmente às 16h.

As Mulheres de Aço, que têm a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, vão a campo com: Yanne; Isa Fernandes, Nalon, Tchula e Mila Santos; Suellen, Ju Oliveira e Luana; Rhaizza, Cássia e Gica, sob o comando de Felipe Freitas.

Já as Leoas da Barra estão escaladas com: Kivia; Buga, Pipoca, Rute e Lanny; Vic, Mi e Bárbara; Roque, Sheilinha e Verena, todas sob as ordens do técnico Anderson Magalhães.