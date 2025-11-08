GATILHO
Halter fica: Zagueiro atinge meta e Vitória terá que pagar R$ 7 milhões
Clube tenta incluir multa de R$ 1 milhão na transação e liberar jogador para atuar contra o Botafogo neste domingo, 9.
Por Alan Rodrigues
O zagueiro Lucas Halter atingiu a meta de atuações de prevista no contrato de empréstimo junto ao Botafogo e o Vitória terá que exercer a compra em definitivo dos direitos do jogador, pelo valor de R$ 7 milhões.
Halter está inicialmente fora da partida contra o mesmo Botafogo, neste domingo, 9, no Barradão, devido a uma cláusula que o impede de atuar contra o seu clube de origem. Diante da obrigatoriedade de aquisição dos direitos, o Vitória tenta, nos bastidores, diluir a multa na transação e colocar o zagueiro em campo.
Dobro do poder de fogo: o que números dizem sobre Vitória e Botafogo
Na 33ª rodada, o Barradão será palco de um confronto que simboliza os extremos do Brasileirão. De um lado, o Vitória, que segue na luta contra o rebaixamento após 32 rodadas de oscilação e resistência.
Do outro, o Botafogo, dono de uma das defesas mais sólidas e de um dos ataques mais produtivos do campeonato. O duelo de domingo, 9, às 16h, promete colocar frente a frente dois mundos opostos, mas unidos por um mesmo objetivo - pontuar para encerrar o ano em segurança, seja longe do Z-4 ou dentro do G-4.
Os números ofensivos escancaram o abismo entre as duas campanhas. O Botafogo, com 32 partidas disputadas, marcou 44 gols, enquanto o Vitória balançou as redes apenas 29 vezes.
