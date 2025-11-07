HORA DA VINGANÇA
11 anos depois: Vitória pode dar troco no Santos na luta contra o Z-4
Leão da Barra foi rebaixado em derrota para o Peixe no Brasileirão de 2014
Por João Grassi
A data de 7 de dezembro de 2014 marcou um dia triste para a torcida rubro-negra, quando o Vitória perdeu por 1 a 0 para o Santos no Barradão e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro daquela temporada — resultado que salvou o Palmeiras da Série B. Em 2025, o Leão da Barra novamente está envolvido em um 'bolo' com os dois rivais paulistas e, dessa vez, quer um final diferente.
O Vitória chegava na última rodada do Brasileirão 2014 em situação difícil, já que precisava pontuar mais que o Palmeiras, então concorrente direto na parte baixa da tabela, para escapar do rebaixamento. O Rubro-Negro até viu o Verdão tropeçar em casa e tinha a chance de se safar caso vencesse, mas foi superado pelo Peixe e amargou o descenso.
Daqui exatamente um mês, novamente em um dia 7 de dezembro, o Vitória poderá dar o troco no Santos, que também luta para seguir na Série A, e ter, curiosamente, o Palmeiras como aliado nessa disputa. O Verdão já derrotou o Alvinegro Praiano nesta quinta-feira, 6, no Allianz Parque, o que permitiu o Leão da Barra seguir fora da zona de rebaixamento na atual Série A.
Além disso, Santos e Palmeiras vão novamente se enfrentar na competição, dessa vez na Vila Belmiro, em jogo atrasado da rodada 13 que acontece no próximo dia 15, durante a pausa da Data Fifa. O Verdão pode dar mais uma ajudinha ao Vitória na busca pela vingança.
Vale lembrar que, no dia 20 de outubro, em duelo válido pela 29ª rodada, o Vitória bateu o Santos por 1 a 0, vencendo de maneira inédita na casa do Peixe. Agora acima dos paulistas na tabela, o Leão busca manter a 16ª colocação e dar o troco em quem o rebaixou 11 anos atrás.
Próximos jogos de Vitória e Santos
O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 18h30, o Santos visita o Flamengo no Maracanã.
