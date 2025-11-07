UFMG: Fora do Z-4, Vitória tem menos chance de queda que o Santos

Vitória está fora da zona de rebaixamento do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Finalmente, chegou o momento - o torcedor do Vitória pode gritar que seu time não está mais na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após uma estadia que durou semanas no vermelho da tabela, o Rubro-Negro venceu o Internacional em casa na última quinta-feira, 5, por 1 a 0, e deixou o Z-4.

O destino também deu uma ajudinha. No dia seguinte, 6, o Santos perdeu para o Palmeiras, terminando a 32ª rodada na zona e liberando o Vitória das quatro últimas posições da tabela pela primeira vez desde a 19ª rodada, há quase três meses.

Atualmente em 16º lugar, o Leão soma 34 pontos, um a mais que o Santos, primeiro integrante do Z-4, com 33. A lista dos que ainda figuram na parte mais delicada da tabela tem Juventude e Fortaleza, ambos com 29 pontos, e o Sport, com 17.

No entanto, Santos, Fortaleza e Sport ainda possuem um jogo atrasado, o que significa que quase todos os times da zona tem ainda um confronto "extra" para alcançar o Vitória. No caso do Peixe, adversário direto do Vitória, o Palmeiras é o oponente pendente.

Segundo as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), referência em cálculos estatísticos do futebol brasileiro, o Vitória é hoje o quinto clube com maior probabilidade de rebaixamento, com 47,8%.

Logo acima aparece o Santos, com 50,5%. Fortaleza (87,3%), Juventude (91%) e Sport (99,99%) seguem como os mais ameaçados de queda.

Na tabela, o Internacional ocupa a 15ª posição, com 36 pontos e 15,1% de risco. Em seguida vêm Grêmio (2,6%), Ceará (2,6%), RB Bragantino (2,4%) e Atlético Mineiro, praticamente livre do perigo, com apenas 0,37%.

Do que o Vitória precisa para se salvar?

De acordo com as simulações da UFMG, a equipe que alcançar 44 pontos até o fim do campeonato terá apenas 2,8% de chances de ser rebaixada. Com 34 pontos no momento, o Vitória precisa de mais 10, equivalente a três vitórias e um empate, para atingir essa pontuação considerada segura.

Restando seis rodadas para o encerramento da Série A, o próximo compromisso do time de Jair Ventura será neste domingo, 9, às 16h, no Barradão, contra o Botafogo. Em seguida, o Leão enfrenta uma sequência decisiva contra Palmeiras, Sport, Mirassol, RB Bragantino e São Paulo.