Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Sem mais fantasma da zona para o Vitória por enquanto - finalmente fora do Z-4, o Leão da Barra sonha em se manter longe do rebaixamento do Brasileirão na 33ª rodada, enfrentando o Botafogo neste domingo, 9, em casa, no Barradão, às 16h.

O Rubro-Negro vem vivendo tudo que há tantas rodadas pedia. Na rodada anterior, o time recebeu o Internacional em casa, e mandou o Colorado embora do Barradão com uma derrota por 1 a 0 na conta, que levou o Vitória aos 34 pontos e à 34ª posição.

No entanto, do outro lado do placar, também teve vitória, e elástica. Na 32ª rodada, o Botafogo venceu o Vasco por sonoros 3 a 0, e segue no sexto lugar da tabela com 51 pontos, encostando no Bahia com apenas um a mais na briga pela vaga direta da Libertadores.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo.

Prováveis escalações

Não falta desfalque para o Vitória. No departamento médico, estão Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri, desfalcando o Leão.

Não suficiente, Edu fica de fora por uma pancada na cabeça, Lucas Halter por questões contratuais, já que pertence ao Botafogo, e Camutanga, Baralhas e Dudu estão suspensos após receber o terceiro amarelo.

No entanto, Jair Ventura conta com o retorno de Zé Marcos após suspensão e Ramon, que ficou de fora da rodada anterior por ser jogador do Internacional.

Já o Botafogo chega sem Neto, Bastos, Kaio Pantaleão, Marçal, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan Fernandes, todos no departamento médico. Por outro lado, Joaquín Correa e Savarino estão voltando de lesão e integrando novamente o time.

Vitória: Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza, Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo; Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem