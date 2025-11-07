Vitória faz suspense sobre presença de Halter em duelo com o Botafogo

Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com muitos desfalques no elenco, o técnico Jair Ventura acumula problemas para definir a escalação do Vitória no duelo com o Botafogo, neste domingo. Uma dessas baixas é o zagueiro Lucas Halter, que pertence ao time carioca e fica impedido de entrar em campo por questões contratuais. No entanto, o clube baiano ainda não confirma a ausência do capitão.

O Portal A TARDE noticiou que o Vitória não pagaria as multas para contar com os atletas emprestados — Ramon, Halter, Thiago Couto e Erick, nos jogos contra os clubes que possuem os direitos econômicos desses jogadores. Diante do Internacional, o Leão confirmou o desfalque do lateral-esquerdo através da assessoria, mas isso não ocorreu sobre o zagueiro até o momento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A reportagem apura se houve mudança de planos em relação a Lucas Halter, que só poderá enfrentar seu ex-clube Botafogo com o pagamento de R$ 1 milhão em multa. Vale lembrar que o Vitória, que joga com linha de cinco defensores, só conta no momento com dois zagueiros do time profissional disponíveis: Neris e Zé Marcos.

Caso Halter de fato não possa atuar, Jair Ventura só poderá manter sua formação habitual se escalar Kauan, jovem da base que treina com os profissionais, ou improvisar o volante Willian Oliveira na zaga.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.