HOME > ESPORTES
CAPITÃO RUBRO-NEGRO

Vitória faz suspense sobre presença de Halter em duelo com o Botafogo

Zagueiro pertence ao clube carioca e só poderá entrar em campo mediante pagamento de multa

João Grassi

Por João Grassi

07/11/2025 - 18:24 h | Atualizada em 07/11/2025 - 18:44
Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória
Com muitos desfalques no elenco, o técnico Jair Ventura acumula problemas para definir a escalação do Vitória no duelo com o Botafogo, neste domingo. Uma dessas baixas é o zagueiro Lucas Halter, que pertence ao time carioca e fica impedido de entrar em campo por questões contratuais. No entanto, o clube baiano ainda não confirma a ausência do capitão.

O Portal A TARDE noticiou que o Vitória não pagaria as multas para contar com os atletas emprestados — Ramon, Halter, Thiago Couto e Erick, nos jogos contra os clubes que possuem os direitos econômicos desses jogadores. Diante do Internacional, o Leão confirmou o desfalque do lateral-esquerdo através da assessoria, mas isso não ocorreu sobre o zagueiro até o momento.

A reportagem apura se houve mudança de planos em relação a Lucas Halter, que só poderá enfrentar seu ex-clube Botafogo com o pagamento de R$ 1 milhão em multa. Vale lembrar que o Vitória, que joga com linha de cinco defensores, só conta no momento com dois zagueiros do time profissional disponíveis: Neris e Zé Marcos.

Leia Também:

Dobro do poder de fogo: o que números dizem sobre Vitória e Botafogo
Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Vitória pode ter jogador improvisado na zaga e escalação inédita; veja
Vitória perde quatro atletas para partida contra Botafogo; saiba quais

Caso Halter de fato não possa atuar, Jair Ventura só poderá manter sua formação habitual se escalar Kauan, jovem da base que treina com os profissionais, ou improvisar o volante Willian Oliveira na zaga.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x