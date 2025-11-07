Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASA CHEIA

Vai lotar! Vitória anuncia público parcial para jogo contra o Botafogo

Leão da Barra enfrenta o time carioca neste domingo, 9

João Grassi

Por João Grassi

07/11/2025 - 17:47 h
Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez
Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez -

Em outra semana decisiva na briga pela permanência na Série A, o Vitória vai enfrentar o Botafogo, atual 6º colocado. Mais uma vez, a torcida marcará presença em peso no Barradão, já que mais de 20 mil pessoas estão confirmadas no jogo, marcado para este domingo.

Através de postagem nas redes sociais, o Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta sexta, 7. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 14h às 17h.

Vale lembrar que a ação promocional de cupons dos sócios Sou Mais Vitória (SMV) segue valendo. Os ingressos promocionais são vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Além disso, os check-ins também continuam disponíveis.

Leia Também:

Dobro do poder de fogo: o que números dizem sobre Vitória e Botafogo
UFMG: Fora do Z-4, Vitória tem menos chance de queda que o Santos
Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Vitória x Botafogo

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Botafogo FR campeonato brasileiro ec vitória ingressos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x