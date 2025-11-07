Vai lotar! Vitória anuncia público parcial para jogo contra o Botafogo

Torcida do Vitória promete lotar o Barradão mais uma vez - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em outra semana decisiva na briga pela permanência na Série A, o Vitória vai enfrentar o Botafogo, atual 6º colocado. Mais uma vez, a torcida marcará presença em peso no Barradão, já que mais de 20 mil pessoas estão confirmadas no jogo, marcado para este domingo.

Através de postagem nas redes sociais, o Leão da Barra divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta sexta, 7. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 14h às 17h.

Vale lembrar que a ação promocional de cupons dos sócios Sou Mais Vitória (SMV) segue valendo. Os ingressos promocionais são vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Além disso, os check-ins também continuam disponíveis.

Vitória x Botafogo

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.