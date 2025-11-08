ESPORTES
Jogadoras do Bahia provocam o Vitória após hexa: “Meu eterno vice”
Tricolor conquistou o Campeonato Baiano Feminino pela sexta vez consecutiva
Por Lucas Vilas Boas
O hexacampeonato consecutivo do Baianão Femino conquistado pelo Bahia neste sábado, 8, diante do arquirrival Vitória, foi marcado por provocações. Após bater o Leão por 3 a 0 no placar agregado, as jogadoras do Bahia não ficaram de fora da festa dos mais de cinco mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova.
É possível ver atletas 'jogando milho' no gramado e segurando bonecos de galinha, que foram arremessados pela torcida após o apito final. Uma placa com a frase "meu eterno vice" também foi exibida pelas jogadoras tricolores.
Veja:
As provocações não ficaram apenas no gramado, já que torcedores do Bahia também entoaram diversos cânticos a fim de provocar o rival Vitória.
Desde 2019, apenas o Bahia ergue a taça do Campeonato Baiano Feminino e, em 2025, a equipe do técnico Felipe Freitas se despediu da competição com 100% de aproveitamento, com 88 gols marcados.
