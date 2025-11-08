FESTA TRICOLOR!
Hegemonia: Bahia conquista hexacampeonato do Baianão diante do Vitória
Com apoio de mais de 3 mil torcedores, Mulheres de Aço conquistam o hexacampeonato baiano contra o maior rival
Por Téo Mazzoni
Se o Brasil ainda não é hexa, o Bahia é! Diante de uma verdadeira festa da torcida tricolor, que quebrou o recorde de público do futebol feminino com mais de 3 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, o Bahia sagrou-se hexacampeão do Campeonato Baiano Feminino ao vencer o rival Vitória por 2 a 0, neste sábado, 8.
Com dois gols da camisa 24, Wendy, ambos na segunda etapa, as Mulheres de Aço confirmaram o título ao derrotar as Leoas da Barra por 3 a 0 no placar agregado, já que no jogo de ida, no Barradão, haviam vencido por 1 a 0.
Veja o gol que garantiu o título ao Bahia:
🎥 O segundo gol das #MulheresDeAço na partida!— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 8, 2025
📺 ASSISTA AO VIVO - https://t.co/l7J5rp8UNe#MulheresDeAço #Final #PeloHexa #BaianãoFeminino #BaVi pic.twitter.com/x4ZjoqH0Xf
Desde 2019, apenas o Bahia ergue a taça do Campeonato Baiano Feminino, e, em 2025, o sexto título consecutivo veio novamente de forma histórica: a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas encerrou a competição com 100% de aproveitamento, 88 gols marcados e o maior resultado da história do clube na categoria — 28 a 0 sobre o Botafogo-BA.
Leia Também:
Ficha técnica:
Bahia x Vitória
O que: Final do Campeonato Baiano Feminino
Data: 08/11
Local: Arena Fonte Nova
Escalações
Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Nalon, Tchula e Mila Santos; Suellen, Ju Oliveira e Luana; Rhaizza, Cássia e Gica. Técnico: Felipe Freitas.
Vitória: Kivia; Buga, Pipoca, Rute e Lanny; Vic, Mi e Bárbara; Roque, Sheilinha e Verena. Técnico: Anderson Magalhães.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes