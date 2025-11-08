Menu
FESTA TRICOLOR!

Hegemonia: Bahia conquista hexacampeonato do Baianão diante do Vitória

Com apoio de mais de 3 mil torcedores, Mulheres de Aço conquistam o hexacampeonato baiano contra o maior rival

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/11/2025 - 17:54 h | Atualizada em 08/11/2025 - 20:30
Imagem ilustrativa da imagem Hegemonia: Bahia conquista hexacampeonato do Baianão diante do Vitória
-

Se o Brasil ainda não é hexa, o Bahia é! Diante de uma verdadeira festa da torcida tricolor, que quebrou o recorde de público do futebol feminino com mais de 3 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, o Bahia sagrou-se hexacampeão do Campeonato Baiano Feminino ao vencer o rival Vitória por 2 a 0, neste sábado, 8.

Com dois gols da camisa 24, Wendy, ambos na segunda etapa, as Mulheres de Aço confirmaram o título ao derrotar as Leoas da Barra por 3 a 0 no placar agregado, já que no jogo de ida, no Barradão, haviam vencido por 1 a 0.

Veja o gol que garantiu o título ao Bahia:

Desde 2019, apenas o Bahia ergue a taça do Campeonato Baiano Feminino, e, em 2025, o sexto título consecutivo veio novamente de forma histórica: a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas encerrou a competição com 100% de aproveitamento, 88 gols marcados e o maior resultado da história do clube na categoria — 28 a 0 sobre o Botafogo-BA.

Ficha técnica:

Bahia x Vitória

O que: Final do Campeonato Baiano Feminino

Data: 08/11

Local: Arena Fonte Nova

Escalações

Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Nalon, Tchula e Mila Santos; Suellen, Ju Oliveira e Luana; Rhaizza, Cássia e Gica. Técnico: Felipe Freitas.

Vitória: Kivia; Buga, Pipoca, Rute e Lanny; Vic, Mi e Bárbara; Roque, Sheilinha e Verena. Técnico: Anderson Magalhães.

