ESPORTES
Bahia: Yanne abre o coração após hexa e revela sonho ousado para 2026
Tricolor conquistou o Campeonato Baiano Feminino neste sábado, 8
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
O Bahia escreveu mais um capítulo na história do seu futebol feminino ao conquistar o hexacampeonato consecutivo diante do Vitória neste sábado, 8. Uma das destaques do Tricolor, a goleira Yanne desabafou sobre o título, destacou o crescimento ao longo do ano e projetou objetivos ainda maiores para 2026.
"Foi um ano muito bom para o Bahia e independente de tudo foi um ano histórico. Muito feliz por ser bi-campeã baiana, o Bahia agora é hexa. Esse título coroa tudo que fizemos desde janeiro, é óbvio que queríamos mais, porém o tanto que a nossa equipe cresceu e se conectou durante o ano, é muito incrível. Viemos da Série A2 ano passado e logo em seguida, terminar entre os oito melhores no Brasileirão, ninguém esperava. Nós éramos as únicas pessoas que acreditavam", disse a goleira.
Campeãs invictas do Baianão, o Tricolor encerrou a temporada com a histórica oitava colocação no Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Em 2026, contudo, o foco total vai ser na vaga na Copa Libertadores.
"Falar que a gente quer ser campeãs de tudo é muito básico, mas é um passo de cada vez. Queremos de novo estar entre os oito melhores do Brasil e chegar à final. Estar entre os oito melhores é algo que nenhum outro (clube) nordestino tinha conseguido. Garantir uma vaga na Libertadores Feminina, que o Bahia nunca foi, e chegar à final da Copa do Brasil", completou.
Leia Também:
Mais de três mil torcedores presenciaram o título das Mulheres de Aço na Arena Fonte Nova — um dos maiores públicos da história do Bahia para o futebol feminino.
Yanne destacou o apoio da torcida tricolor nas arquibancadas e compartilhou o sonho de ver a Fonte Nova lotada para assistir um jogo de futebol feminino.
"E o mais importante é estar aqui na Fonte Nova. Meu sonho é ver isso aqui lotado para ver o futebol feminino e hoje foi uma construção. Logo logo a gente vai ver a Fonte Nova lotada, com mais de 40 mil pessoas, para ver o futebol feminino do Bahia", concluiu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes