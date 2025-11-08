Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Bahia: Yanne abre o coração após hexa e revela sonho ousado para 2026

Tricolor conquistou o Campeonato Baiano Feminino neste sábado, 8

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

08/11/2025 - 18:53 h | Atualizada em 08/11/2025 - 19:42
Yanne, goleira do Bahia
Yanne, goleira do Bahia -

O Bahia escreveu mais um capítulo na história do seu futebol feminino ao conquistar o hexacampeonato consecutivo diante do Vitória neste sábado, 8. Uma das destaques do Tricolor, a goleira Yanne desabafou sobre o título, destacou o crescimento ao longo do ano e projetou objetivos ainda maiores para 2026.

"Foi um ano muito bom para o Bahia e independente de tudo foi um ano histórico. Muito feliz por ser bi-campeã baiana, o Bahia agora é hexa. Esse título coroa tudo que fizemos desde janeiro, é óbvio que queríamos mais, porém o tanto que a nossa equipe cresceu e se conectou durante o ano, é muito incrível. Viemos da Série A2 ano passado e logo em seguida, terminar entre os oito melhores no Brasileirão, ninguém esperava. Nós éramos as únicas pessoas que acreditavam", disse a goleira.

Campeãs invictas do Baianão, o Tricolor encerrou a temporada com a histórica oitava colocação no Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil. Em 2026, contudo, o foco total vai ser na vaga na Copa Libertadores.

"Falar que a gente quer ser campeãs de tudo é muito básico, mas é um passo de cada vez. Queremos de novo estar entre os oito melhores do Brasil e chegar à final. Estar entre os oito melhores é algo que nenhum outro (clube) nordestino tinha conseguido. Garantir uma vaga na Libertadores Feminina, que o Bahia nunca foi, e chegar à final da Copa do Brasil", completou.

Mais de três mil torcedores presenciaram o título das Mulheres de Aço na Arena Fonte Nova — um dos maiores públicos da história do Bahia para o futebol feminino.

Yanne destacou o apoio da torcida tricolor nas arquibancadas e compartilhou o sonho de ver a Fonte Nova lotada para assistir um jogo de futebol feminino.

"E o mais importante é estar aqui na Fonte Nova. Meu sonho é ver isso aqui lotado para ver o futebol feminino e hoje foi uma construção. Logo logo a gente vai ver a Fonte Nova lotada, com mais de 40 mil pessoas, para ver o futebol feminino do Bahia", concluiu.

x