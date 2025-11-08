Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIXA!

Meia do Bahia recebe terceiro amarelo e vira desfalque no Brasileirão

Tricolor encara o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, depois da data Fifa

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/11/2025 - 20:09 h
Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio
Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio -

O Bahia terá que lidar com a ausência do uruguaio Michel Araújo no jogo contra o Fortaleza, marcado para o dia 20 de novembro — depois da data Fifa.

O camisa 15 tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, e é mais um desfalque do time comandado por Rogério Ceni. Titular do Esquadrão de Aço, Michel foi advertido por matar contra-ataque com falta no atacante Carbonero, do Colorado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na partida deste sábado, 8, e integrou longa lista de desfalques do Tricolor.

O Bahia encara o Fortaleza no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão

Leia Também:

Artilheira, Gica destaca "ambição" para fazer história no Bahia
Bahia: Yanne abre o coração após hexa e revela sonho ousado para 2026
Jogadoras do Bahia provocam o Vitória após hexa: “Meu eterno vice”

Jogadores que desfalcaram o Bahia no jogo contra o Internacional

  • Gabriel Xavier (lesão muscular na panturrilha);
  • Kayky (problema muscular na coxa);
  • Mateo Sanabria (lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo);
  • Gilberto (estiramento muscular na região posterior da coxa direita);
  • Ruan Pablo (com seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 Internacional x Bahia Michel Araújo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x