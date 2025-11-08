Meia do Bahia recebe terceiro amarelo e vira desfalque no Brasileirão

Jogadores do Bahia em campo no Beira-Rio - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia terá que lidar com a ausência do uruguaio Michel Araújo no jogo contra o Fortaleza, marcado para o dia 20 de novembro — depois da data Fifa.

O camisa 15 tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, e é mais um desfalque do time comandado por Rogério Ceni. Titular do Esquadrão de Aço, Michel foi advertido por matar contra-ataque com falta no atacante Carbonero, do Colorado.

A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na partida deste sábado, 8, e integrou longa lista de desfalques do Tricolor.

O Bahia encara o Fortaleza no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão

Jogadores que desfalcaram o Bahia no jogo contra o Internacional