Meia do Bahia recebe terceiro amarelo e vira desfalque no Brasileirão
Tricolor encara o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, depois da data Fifa
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia terá que lidar com a ausência do uruguaio Michel Araújo no jogo contra o Fortaleza, marcado para o dia 20 de novembro — depois da data Fifa.
O camisa 15 tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, e é mais um desfalque do time comandado por Rogério Ceni. Titular do Esquadrão de Aço, Michel foi advertido por matar contra-ataque com falta no atacante Carbonero, do Colorado.
A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na partida deste sábado, 8, e integrou longa lista de desfalques do Tricolor.
O Bahia encara o Fortaleza no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão
Jogadores que desfalcaram o Bahia no jogo contra o Internacional
- Gabriel Xavier (lesão muscular na panturrilha);
- Kayky (problema muscular na coxa);
- Mateo Sanabria (lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo);
- Gilberto (estiramento muscular na região posterior da coxa direita);
- Ruan Pablo (com seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17).
