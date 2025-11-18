Menu
ESPORTES
CALENDÁRIO DA RETA FINAL

Saiba datas e horários dos dois últimos jogos da dupla Ba-Vi em 2025

Bahia e Vitória conheceram tabela detalhada das rodadas finais do Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

18/11/2025 - 19:07 h | Atualizada em 18/11/2025 - 19:18
Troféu do Campeonato Brasileiro
Troféu do Campeonato Brasileiro -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta terça-feira, 18, a tabela detalhada das rodadas 37 e 38 do Campeonato Brasileiro. Com isso, Bahia e Vitória conhecem as datas e horários dos seus últimos compromissos em 2025.

Em duelo atrasado da 34ª rodada, já que o jogo da 37ª foi antecipado para esta quarta-feira, 18, contra o Palmeiras, o Leão enfrenta o RB Bragantino no estádio Cícero Souza Marques, no dia 3 de dezembro, uma quarta-feira, às 19h. Na 38ª e última rodada da Série A, o adversário será o São Paulo, às 16h do dia 7, no Barradão.

Assim como o rival, o Bahia entra em campo no 3 de dezembro, uma quarta, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Tricolor fará o clássico nordestino com o Sport, pela 37ª rodada do Brasileirão. Para encerrar o ano, o Esquadrão visita o Fluminense no Maracanã, também às 16h do dia 7.

Último dois jogos de Bahia e Vitória

- Bahia x Sport – 3 de dezembro (quarta), às 20h, Arena Fonte Nova | 37ª rodada
- Fluminense x Bahia – 7 de dezembro (domingo), às 16h, Maracanã | 38ª rodada

- RB Bragantino x Vitória - 3 de dezembro (quarta), às 19h, Cícero Souza Marques | 34ª rodada (jogo atrasado)
- Vitória x São Paulo - 7 de dezembro (domingo), às 16h, Barradão | 38ª rodada

